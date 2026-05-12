Testimonio de exmiembro del CNI: Leire Díez buscaba información sobre Antonio Balas y quería "pruebas y trapos sucios"

El testimonio del exmiembro del CNI forma parte de las diligencias abiertas en torno a la conocida como trama de la "fontanera del PSOE", término utilizado para referirse al supuesto papel de Díez en la búsqueda de información sensible. La investigación ahora pone el foco sobre posibles maniobras dirigidas a desacreditar a responsables de la Unidad Central Operativa implicados en investigaciones de relevancia política.

Las declaraciones incorporadas a la investigación sobre Leire Díez siguen elevando la presión política sobre el caso. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al testimonio prestado ante el juez por un exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia, que asegura que Díez buscaba información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas .

Según declaró el testigo durante su comparecencia judicial, el objetivo era localizar material que pudiera perjudicar al mando policial por las investigaciones que dirigía relacionadas con dirigentes socialistas. "Quería pruebas y trapos sucios





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