Testigos de Jehová cambian norma sobre transfusiones de sangre tras la muerte de Isaac Valdez

Los Testigos de Jehová permiten ahora los componentes sanguíneos, 23 días después de la muerte de Isaac Valdez, un joven de 26 años de Texas que rechazó una transfusión.

Isaac Valdez, de 26 años y originario de Waxahachie, Texas, murió el 26 de agosto de 2026 después de que los médicos desconectaron su soporte vital. Su caso se convirtió en un símbolo del conflicto entre la fe y la medicina, ya que él era testigo de Jehová y había rechazado cualquier transfusión de sangre por sus creencias religiosas.

La tragedia comenzó en agosto de 2026, cuando Isaac hojeaba libros en la biblioteca de su barrio y sufrió un ataque epiléptico. Al caer entre convulsiones, se golpeó la cabeza contra el piso y perdió el conocimiento. En el hospital se confirmó que había sufrido una hemorragia cerebral.

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Cómo la tarjeta de rechazo complicó el tratamiento

La presencia de una tarjeta en la cartera de Isaac Valdez complicó seriamente el tratamiento médico. El documento indicaba que no aceptaría ningún procedimiento que implicara cualquier tipo de transfusión de sangre, una decisión basada en sus convicciones religiosas.

Después de que Isaac recuperara la consciencia y volviera a hablar, su familia sintió alivio. Él confirmó que seguía firme en su postura de no recibir transfusiones. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y cayó en coma.

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Un neurocirujano explicó a la familia que la única forma de salvarle la vida era una operación de emergencia. Ese procedimiento requería una transfusión de sangre, y los familiares decidieron respetar los deseos de Isaac, quien había sido testigo de Jehová durante toda su vida.

Jacob Valdez y el cambio doctrinal de los Testigos

Jacob Valdez, hermano gemelo de Isaac, afirma que el cambio de enseñanza llegó demasiado tarde para salvar a su familiar. Según describe, Isaac era un hombre inteligente al que le encantaba ser voluntario y ayudar a los ancianos.

Tan solo 23 días después de la muerte de Isaac, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció un cambio radical en sus enseñanzas. De haberse anunciado antes, esa decisión habría permitido a Isaac recibir el tratamiento que necesitaba. Jacob, quien lidiaba con la muerte de su gemelo, se enfureció con los líderes religiosos por no haber llegado a esa conclusión antes.

El cambio implica que la mayoría de los procedimientos médicos que utilizan sangre donada ya no están prohibidos para los fieles. Desde ahora, la decisión de aceptar o no esos tratamientos queda a criterio de cada persona.

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La explicación de los líderes religiosos

El portavoz internacional de los Testigos de Jehová, Paul Gillies, sostiene que el cambio consiste en aplicar los principios bíblicos a la medicina moderna y a sus métodos. Según él, la nueva perspectiva combina una lectura de las Escrituras con los avances médicos.

Gillies insiste en que la enseñanza básica no ha cambiado y que la transfusión de sangre completa sigue prohibida. Explica que la norma original, creada en 1945 casi al final de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en versículos bíblicos que prohíben el consumo de sangre.

Según Gillies, la Biblia menciona la abstención de la sangre, pero no diversos componentes que podrían extraerse de ella. Por eso, el Cuerpo Gobernante, desde su sede en el estado de Nueva York, consideró que debía evitar una interpretación excesivamente estricta. Sin embargo, muchas personas se preguntan si prohibir las transfusiones hace 81 años fue un exceso, aunque estas no se mencionan específicamente en la Biblia.