Testigos aseguran que abogada les ofreció dinero para callar sobre entrega de efectivo en sede del PSOE

Carmen Pano y su antiguo chófer declararon como testigos ante la Guardia Civil en la investigación sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y policías. En su testimonio, ambos aseguraron que una abogada les ofreció dinero a cambio de dejar de decir en los medios que habían llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Carmen Pano y su antiguo chófer declararon como testigos ante la Guardia Civil en la investigación sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y policías.

En su testimonio, ambos aseguraron que una abogada les ofreció dinero a cambio de dejar de decir en los medios que habían llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La empresaria Carmen Pano, madre de la expareja de Víctor de Aldama, está imputada en una de las múltiples causas de fraude de hidrocarburos abiertas en la Audiencia Nacional.

La letrada Leticia de la Hoz, su supuesta interlocutora en estas reuniones, negó haber ofrecido un soborno a Carmen Pano por su silencio. Sin embargo, el sumario del caso refleja que Pano ha reconocido que ella y su chófer trasladaron a un medio de comunicación este hecho y que incluso fueron a un notario por recomendación de los periodistas.

La abogada Leticia de la Hoz contactó con ellos después de las publicaciones para trasladarles una propuesta sobre las entregas de dinero en Ferraz. La propuesta venía de gente del partido, gente del PSOE, y el objetivo era salvar el culo a Ábalos y Koldo, entonces imputados y pendientes de juicio, y ellos debían echarles una mano.

Pano puso precio a su silencio: necesitaba pagar su casa y la boda de su hija porque no tenía ingresos, unos 25.000 euros para la boda de Leonor, su hija, y luego entre 2.500 y 2.800 euros más al mes. Su chófer pidió 25.000 euros para comprarse un coche. Los dos testigos y amigos aseguraron que mantuvieron hasta cuatro reuniones con la abogada para fijar este acuerdo.

Según Pano, un día la abogada llamó con el manos libres a una persona desconocida que aceptó las pretensiones económicas. Lo que querían era que Carmen Pano cambiara su declaración respecto de la entrega de dinero en efectivo en la calle Ferraz. La abogada señalada por el juez niega haber ofrecido un soborno a Carmen Pano por su silencio





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