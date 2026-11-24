Se hace público el inventario de la herencia de Antoni Gaudí firmado en 1926. El documento revela que su última voluntad era vender todos sus activos para financiar la construcción de la Sagrada Familia.

El inventario de la herencia del arquitecto Antoni Gaudí, fechado originalmente en noviembre de 1926, ha trascendido como un documento histórico fundamental que esclarece los deseos testamentarios del creador de la Sagrada Familia. Este registro notarial, que ahora se encuentra accesible para la consulta pública debido al cumplimiento del centenario de su firma, detalla con precisión milimétrica los bienes muebles e inmuebles que componían el patrimonio del genio modernista al momento de su fallecimiento en junio de 1926.

La voluntad expresa y confidencial de Gaudí, registrada solemnemente ante el notario, ordenaba la enajenación de todos sus bienes personales. El objetivo final de esta disposición legal era destinar el importe económico resultante de las ventas a financiar las obras de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, proyecto al que dedicó más de cuarenta años de su vida profesional y personal.

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Inventario detallado de los activos financieros

El desglose de la fortuna móvil revelado en el documento señala la existencia de dos cuentas bancarias específicas que contenían efectivo en pesetas y céntimos. Una de las cuentas estaba abierta en la sucursal del Banco de España en Barcelona, registrando un saldo exacto de 1.870 pesetas con 8 céntimos en la modalidad de cuenta corriente.

La segunda cuenta pertenecía a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis y figuraba como una libreta de ahorros con un saldo de 1.221 pesetas y 54 céntimos. Estas cifras precisas, conservadas en el protocolo notarial, ofrecen una visión económica concreta sobre la liquidez inmediata disponible para ejecutar los mandatos testamentarios de la herencia.

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La vivienda en Park Güell y los albaceas

Entre los bienes inmuebles figuran dos mitades de una propiedad ubicada en Park Güell, Barcelona, la cual Gaudí poseía por herencia directa de su padre, Francesc Gaudí, y de su sobrina, Rosa Egea. Los albaceas, encargados de cumplir las disposiciones legales, declararon bajo juramento que dicha vivienda se encontraba desocupada y sin ningún contrato de alquiler vigente.

Esta situación de vacancia era intencionada y se preparaba para la inmediata enajenación de la propiedad a favor de compradores particulares, tal como finalmente ocurrió en 1926. La casa pasaría posteriormente a manos de los Amics de Gaudí en 1960, convirtiéndose en la Casa Museu Gaudí en 1963, y actualmente es gestionada por Barcelona Serveis Municipales desde 2024.

Herederos de confianza y validación legal

Gaudí había nombrado previamente herederos de confianza, una figura jurídica propia del código civil catalán, para ejecutar sus últimas voluntades de manera fiable. La terna estaba compuesta por el capellán custodio del templo, Gil Parés; el médico y amigo personal, Pere Santaló; y el arquitecto y discípulo Domènec Sugrañes, quien actuó como sustituto legal de Francesc Berenguer, quien había fallecido en 1914.

La autenticidad de las últimas voluntades quedó respaldada por el certificado de actos de últimas voluntades, un documento crucial firmado en julio de 1926 por el entonces funcionario de justicia Manuel Azaña. Azaña certificó que el testamento realizado en Puigcerdà en 1911 ante el notario Ramon Cantó era el único documento válido vigente, descartando cualquier otra declaración testamentaria anterior o posterior no registrada.

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Preservación histórica en el Archivo Notarial

El inventario original fue conservado durante los primeros veinticinco años en la notaría donde se instrumentó la firma. Posteriormente, el documento notarial fue trasladado y archivado en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, ubicado en la sede del Col·legi Notarial de Catalunya, donde se mantiene integrado en el protocolo del notario Lluís Rufasta.

El decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha definido este documento como "el negativo del testamento", destacando que es la única forma de consultar el contenido exacto y original de la herencia del arquitecto. La apertura al público de este archivo marca un hito en la transparencia histórica sobre el legado económico y voluntario de Antoni Gaudí.