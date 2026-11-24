Descubre los detalles del inventario de la herencia de Antoni Gaudí: 3.000 pesetas y su casa del Park Güell destinadas a la Sagrada Familia.

El arquitecto Antoni Gaudí dejó un legado económico limitado pero con un propósito claro para financiar su obra más emblemática. Su inventario de herencia, hecho público tras un siglo de conservación, detalla la venta de sus bienes para sostener la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona.

Detalle del inventario de la herencia

El documento, fechado en noviembre de 1926, revela que Gaudí disponía de dos cuentas bancarias con un saldo total de aproximadamente 3.000 pesetas. Una de las cuentas, en el Banco de España, contenía 1.870 pesetas con 8 céntimos. La otra, una libreta de ahorros de la Caixa de Pensions, sumaba 1.221 pesetas con 54 céntimos.

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El único inmueble propiedad del arquitecto era su residencia en el Park Güell. Esta casa unifamiliar estaba dividida en dos mitades heredadas: una de su padre, Francesc Gaudí, y otra de su sobrina, Rosa Egea. Los albaceas la valoraron en 45.000 pesetas con la intención de una venta inmediata.

Mandos de confianza y disposición final

Gaudí nombró como herederos de confianza al capellán Gil Parés, al médico Pere Santaló y al arquitecto Domènec Sugrañes. Tras su fallecimiento en junio de 1926, estos tres declararon solemnemente ante notario que su última voluntad era vender todos los activos.

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El objetivo explícito era destinar todo el importe obtenido a financiar las obras pendientes de la Sagrada Familia. Gaudí había redactado su testamento original en Puigcerdà en 1911, ante el notario Ramon Cantó, mientras superaba una enfermedad.

Estos albaceas actuaron bajo la figura legal del código civil catalán para cumplir estrictamente esta disposición confidencial. Su intervención fue clave para asegurar que la riqueza del arquitecto se convirtiera en recursos para el templo.

Curiosidad histórica: Manuel Azaña certifica

Un dato singular del proceso legal es que el certificado de actos de últimas voluntades fue firmado en julio de 1926 por Manuel Azaña. En aquel momento, Azaña era un funcionario de justicia con apenas una década de distancia antes de convertirse en presidente del Gobierno de la Segunda República.

Este documento autentifica que no existían otros testamentos ocultos de Gaudí. El original del testamento se perdió en el incendio de la notaría en 1936 durante la Guerra Civil, haciendo este inventario de 1926 el documento primario más fiable.

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Impacto real y destino del inmueble

La residencia del Park Güell fue vendida a particulares en 1926, cumpliendo la directriz de los albaceas. Con el tiempo, los Amics de Gaudí adquirieron la propiedad en 1960 para convertirla en un museo.

El espacio fue inaugurado como Casa Museu Gaudí en 1963. Actualmente, desde 2024, la gestión del inmueble corresponde a Barcelona Serveis Municipals, tras su cesión a la Junta Constructora de la Sagrada Familia. El inventario confirma que Gaudí no era ni rico ni pobre, sino consagrado a su obra.