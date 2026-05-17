El Tesoro Público español subastará deuda a medio y largo plazo en medio de tensiones en Oriente Medio y aumento de las expectativas de tipos de interés.

El Tesoro Público español volverá esta semana al mercado con una subasta de deuda a medio y largo plazo, después de colocar el pasado martes Letras a tres y nueve meses que, en el caso de estas últimas, se adjudicaron a un interés en máximos desde noviembre de 2024.

La última subasta de mayo, que será de bonos y obligaciones del Estado, incluye bonos a cinco años, unas obligaciones a siete años, y otras con una vida residual de 24 años y cinco meses. En la puja de Letras a tres y nueve meses de las que vendió 2.511 millones de euros, el Tesoro ha tenido que pagar más a los inversores por colocar su deuda, en un contexto de tensiones en Oriente Medio desde que se inicio el conflicto a finales de febrero, y con ello, la inflación.

Ante el alza de los precios y las menores previsiones de crecimiento económico, ha aumentado las previsiones del mercado acerca de que los bancos centrales elevaran los tipos de interés este año. Las mayores expectativas de subidas de los tipos, que el mercado espera ya para este próximo junio, ha provocado que en el caso de España, el rendimiento del bono nacional a diez años se mantenga cerca del 3,5%





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