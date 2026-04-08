Tesorera en la cuerda floja: Amenazas, corrupción y un pasado que acecha

La tesorera de un partido político se enfrenta a una encrucijada peligrosa: un extorsionador del pasado amenaza con revelar secretos que podrían destruirla. Dividida entre su vida familiar y las exigencias del cargo, deberá tomar decisiones cruciales para protegerse. Un hombre del pasado irrumpe en la vida de la tesorera, amenazando con exponer la corrupción que la rodea. La tensión se eleva a medida que ella lucha por mantener el control, mientras secretos oscuros del pasado la acechan y ponen en peligro su futuro.

—Gorda...—Dime, cariño.—Acaba de estar en casa un tipo muy raro preguntando por ti.—¿Cómo?—Sí, le he dicho que no estabas y me ha contestado bastante agresivo. Que está hasta los cojones de todos vosotros, que todo el mundo lo ha dejado tirado y que como tú has venido al partido a limpiar la mierda de estos años te conviene hablar con él... Dice que tiene un vertedero entero para ti. ¿Sabes quién es este tío?—No —mintió Gloria, que no quería preocupar a su marido—.

¿Lo han visto los niños? Javier Chicote —No, no, estaban jugando en su habitación. Acabábamos de llegar del cole. Apenas habrán oído que hablaba con alguien, alguna voz más alta de lo normal, pero nada más, ni han preguntado qué pasaba. Era un hombre alto y flaco de unos cincuenta y pico años e iba vestido con ropa cara, pero tenía mal aspecto, despeinado. Llevaba una americana buena, azul marino, pero arrugada, un pantalón beis y unos mocasines muy pintones, tipo italianos. Y tenía cara de resaca, de estar de empalmada larga, de varios días... Si Gloria podía albergar alguna mínima duda sobre la identidad del impertinente, la breve descripción que le acababa de hacer su marido la despejó.—Ni idea, amor, pero no te preocupes. Será un friki, algún despedido del partido, yo me entero.—Ya te dije que aceptar la oferta de la política nos iba a traer problemas, pero como haces todo lo que te decía tu padre...—Tranquilo, de verdad, seguro que no es nadie, algún resentido que está tocando puertas. Literal...—Vale, llámame luego, que me he quedado preocupado.—Cuando llegue a casa te cuento.—Intenta venir pronto, por favor, que toda la semana pasada llegaste cuando los niños ya estaban acostados. Te echan mucho de menos...—Lo siento, mi amor, es que no me da la vida. Te prometí que sería temporal y así será. Limpio la casa y me voy.—Gloria, tu casa es esta, no el partido.—Manu, es una forma de hablar. No te pongas exquisito. Nada más colgar la llamada, Gloria sacó del primer cajón de su escritorio un móvil antiguo, un Nokia de aquellos que tenían el juego de la serpiente en su pequeña pantalla, y marcó un número que tenía anotado en una vieja agenda de cuero marrón.—¿Sí?—Soy Gloria Cárdenas —espetó firme, de pie, mientras miraba hacia el parque del Oeste desde el amplio ventanal de su despacho en la séptima planta— y te juro por mis hijos que como te vuelvas a acercar a mi familia te voy a sacar las tripas con mis propias manos y te voy a ahorcar con ellas.—¡Oh, vaya lenguaje el de la señora tesorera! —respondió Melquíades, burlón. Fran Melquíades, más conocido como «el Pollo» Melquíades, era un juguete roto de la corrupción urbanística. Y, más que eso, un hombre que lo tenía todo perdido. Su desesperación, unida a lo que sabía de primera mano, a lo que había visto y hecho, lo convertía en un peligro para el partido del Gobierno. Una bomba que iba a estallar. Gloria sabía que no debió llamarlo, aunque al menos lo hizo desde un móvil con una tarjeta prepago asociada a un nombre imposible de rastrear. Le pudo la rabia al enterarse de que el Pollo había averiguado su dirección y se había presentado allí, con su marido y sus hijos de cuatro años en casa. La tesorera, que apenas llevaba tres meses en el cargo, tenía múltiples frentes abiertos. El más sórdido de todos ellos, el de Melquíades. Mujer fría y serena, Gloria se dejó llevar por la ira, su único pecado capital, aunque lo tenía domado. O eso creía. El Pollo la iba a poner a prueba. Melquíades no tenía miedo a la cárcel. Ni siquiera a la muerte. Lo único que lo sujetaba a la vida era su hija de cinco años, aunque la última vez que la vio aún no había cumplido cuatro.—No te lo voy a repetir —zanjó ella antes de colgar. Extrajo la tarjeta SIM del teléfono, la derritió con un mechero, la cortó en dos con unas largas tijeras y la arrojó a la papelera aún caliente, no sin antes buscar el extremo que no tenía sujeto, pues saltó varios metros y cayó sobre la alfombra decolorada que cubría buena parte de la sala. Exhaló un largo suspiro y cerró fuerte los ojos para contener una lágrima. Nerviosa, giraba una y otra vez la armilla de oro rosa que llevaba en la muñeca derecha y que solo se quitaba para dormir. Abrió el ventanal, sacó un pitillo y lo prendió. Había dejado de fumar un lustro atrás, desde antes de su embarazo, pero ahora lo hacía de vez en cuando. A escondidas. Ya eran las cuatro de la tarde y ni había comido. Cogió su bolso, enorme y de color camel, y salió del despacho.—Nuria —dijo mirando a su secretaria—. Tengo que irme a casa y esta tarde no estoy para nadie. Y nadie es nadie. Si alguien llama y te dice que no le respondo al móvil, dile, por favor, que tengo unos temas médicos rutinarios. ¿Ok?—Claro, jefa. ¿Todo bien?—Sí, sí, tranquila. Todo está bien.—Perdona, Gloria, una duda. ¿Y si es el presidente quien quiere hablar contigo?—Eso no te llegar





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