Teruel: La Lucha Helada Reconstruye la Batalla de Teruel en un Cómics

La novela gráfica 'Teruel. La lucha helada' de Eneko Tabernilla, reconstruye la Batalla de Teruel desde la perspectiva republicana, explorando el contexto, el sufrimiento y el rigor histórico de este enfrentamiento clave de la Guerra Civil Española.

La Batalla de Teruel, marcada por el frío extremo, la nieve y el agotamiento de dos ejércitos ya mermados, cobra vida en la novela gráfica 'Teruel. La lucha helada'. Esta obra se sumerge en uno de los momentos cruciales del conflicto con un lenguaje directo y, en ciertos pasajes, descarnado.

Eneko Tabernilla, el autor, relata la historia desde la perspectiva del bando republicano, empleando la primera persona y estructurando la narrativa casi día a día. El cómic sigue el desarrollo de la batalla, desde la llegada de las tropas para tomar la ciudad hasta su conclusión el 22 de febrero de 1938, con el asalto final de las fuerzas sublevadas.<\/p>

'El 23 de febrero de 1938, la batalla llegaba a su fin, con la ciudad cambiando de manos por tercera vez en menos de tres meses. Setenta y un días de lucha que dejaron cerca del 70% de sus edificios reducidos a escombros', relata Tabernilla en las últimas páginas de la novela. Su objetivo, según explica, era crear una crónica de la batalla que no se quedara en la superficie. Además de los combates, la obra presta especial atención al contexto: una ciudad que había permanecido en manos sublevadas durante toda la guerra, donde parte de la población no abandonó sus hogares a pesar del avance del frente. La obra también se detiene en ese ambiente y en las duras condiciones en que vivieron quienes permanecieron allí.<\/p>

El interés de Tabernilla por este episodio histórico es de larga data. 'La Guerra Civil siempre ha sido un tema que me apasiona', confiesa. Considera que la batalla de Teruel ha sido subestimada en la memoria colectiva, a pesar de su importancia estratégica. 'Fue una batalla de desgaste que debilitó al ejército republicano y ayuda a entender lo que sucedió después'. El proyecto surgió de manera fortuita, como un trabajo académico durante sus estudios de ilustración digital, donde debía crear seis páginas de cómic. Sus profesores lo animaron a continuar y comenzó a presentar la idea a diferentes editoriales, aunque sin un guion definido. 'No sabía muy bien qué iba a contar en la siguiente página', reconoce.<\/p>

El proyecto tomó forma definitiva cuando la editorial Cascaborra, especializada en cómic bélico e histórico, decidió apostar por él. 'Presenté doce páginas y me solicitaron un guion. Ahí fue cuando realmente comenzó a materializarse', explica. En este proceso, y con la necesidad de rigor histórico, contactó con el historiador Blas Vicente, quien colaboró como asesor. 'Cada vez que investigaba, descubría errores que había cometido', admite. La colaboración con Vicente permitió corregir inexactitudes y profundizar en los detalles, tanto narrativos como visuales. La obra presta especial atención a elementos como uniformes, armamento o aviación, con referencias precisas a la realidad de la época. 'Son detalles que quizás no se aprecian a primera vista, pero añaden profundidad', señala.<\/p>

Tras más de tres años de trabajo, el autor reconoce que tuvo que dejar material sin incluir. 'Hay cosas que quedaron en el tintero, pero cumple la función que quería', afirma. El resultado, añade, es el cómic que le habría gustado leer sobre la guerra civil. Más allá del rigor histórico, Tabernilla destaca su intención de mostrar el sufrimiento compartido por ambos bandos. 'He tratado de ser justo con todos. Todos sufrieron mucho', afirma. La novela gráfica se presentará el próximo 18 de abril en Teruel, con una ruta guiada por el autor y Blas Vicente, que recorrerá varios enclaves históricos de la ciudad y estará abierta al público.<\/p>





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