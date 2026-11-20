Tomás Guitarte lidera la lista de Teruel Existe a las elecciones generales de noviembre de 2026 para recuperar el escaño perdido y exigir el cumplimiento de compromisos estatales con la provincia.

Tomás Guitarte vuelve a liderar la candidatura de Teruel Existe al Congreso de los Diputados con un objetivo claro y prioritario: recuperar el escaño parlamentario que la formación perdió durante las elecciones generales de 2023. Esta estrategia electoral se enmarca en el ciclo de las elecciones generales programadas para el 20 de noviembre de 2026, fecha clave para el movimiento territorialista.

La decisión de concurrir exclusivamente por la provincia de Teruel, descartando la presentación en Zaragoza y Huesca, refleja una concentración estratégica de recursos. El partido busca consolidar su presencia en Madrid para defender los intereses específicos del territorio turolense frente a la ausencia de representación directa.

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Estrategia territorial y rechazo al voto útil

Tomás Guitarte sostiene que el voto a Teruel Existe es la única opción útil para garantizar que los intereses de la provincia sean defendidos con lealtad absoluta. A diferencia de los grandes partidos nacionales, la formación turolense asegura que no obedecerá a cúpulas centralizadas en Madrid o Barcelona, sino que mantendrá una obediencia estricta hacia los electores de Teruel.

Esta postura implica un rechazo frontal al concepto de voto útil que promovieron en ciclos anteriores. Guitarte argumenta que contar con tres diputados de formaciones estatales no es suficiente cuando estos no priorizan la problemática local. La prioridad es obtener un escaño con identidad propia que pueda alzar la voz sin depender de pactos nacionales que diluyan las demandas territoriales.

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Críticas a la gestión estatal y acuerdos incumplidos

El candidato dirige duras críticas hacia la gestión histórica del Partido Popular y del Partido Socialista, acusándoles de incumplir sistemáticamente los compromisos adquiridos con Teruel. Además, Guitarte muestra su rechazo a la presencia de Vox en el Gobierno de Aragón, considerándolo un factor que no contribuye a solucionar los graves problemas de despoblación y infraestructuras.

Entre las reivindicaciones pendientes destacan promesas de la legislatura anterior que no se materializaron. Se mencionan explícitamente las ayudas al funcionamiento de las empresas, la finalización de la autovía A-68 y el desarrollo del corredor Cantábrico-Mediterráneo. La formación siente que fue engañada por un Gobierno que actuó por necesidad política y no por convencimiento real sobre la necesidad de corregir los desequilibrios territoriales.

Retorno al Congreso para visibilizar la España Vaciada

Tomás Guitarte destaca que durante la legislatura de 2019 a 2023, cuando Teruel Existe tuvo representación, la problemática de la España Vaciada estuvo en el centro del debate público. La ausencia del partido en el Congreso desde 2023 ha provocado que estos temas hayan perdido fuerza en la agenda política nacional. El objetivo es revertir esta tendencia y situar nuevamente los desequilibrios territoriales como una prioridad estructural.

La experiencia previa de Guitarte en las instituciones le permite asegurar que su retorno facilitará el trabajo legislativo. Conocer los entresijos del funcionamiento del Congreso ayudará a simplificar trámites y a ser más eficaz en la exigencia de derechos. La formación plantea su entrada no como una petición de limosnas, sino como una defensa técnica de derechos pendientes de cumplimiento legal.

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Consecuencias para el desarrollo económico de Teruel

El lema central de la campaña alerta sobre el riesgo de convertir la provincia en un territorio de sacrificio. Guitarte reclama un modelo de desarrollo alternativo que evite el abandono progresivo de la población y garantice la igualdad de oportunidades. La falta de representación se interpreta directamente como la ausencia de defensores en las decisiones que afectan al futuro económico y social de la región.

Tras perder un diputado y cerca de 10.000 votos en las autonómicas de febrero, la formación confía en rectificar ese resultado negativo. Consideran que la convocatoria estatal es el escenario idóneo para recuperar la fuerza perdida, dado que las reivindicaciones dirigidas al Estado tienen un calado mayor para los ciudadanos que las políticas autonómicas. El consenso social en Teruel es percibido como clave para lograr la recuperación parlamentaria en noviembre de 2026.