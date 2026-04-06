Teruel, el refugio aéreo que florece entre guerras y crisis

El aeródromo de Teruel, único en Europa, se convierte en un refugio para aviones de Oriente Próximo y otras compañías aéreas en crisis, generando empleo y atrayendo inversiones en un territorio con desafíos demográficos.

Mientras Europa enfrenta el aumento de precios provocado por la guerra en Oriente Próximo y teme los efectos de la inflación, un rincón del sur de Aragón ha experimentado un incremento en sus beneficios. Todo tiene sus pros y contras, pero en el aeródromo de Teruel, la situación ha tomado un giro favorable por tercera vez consecutiva.

Al igual que ocurrió con la pandemia y, posteriormente, con la guerra en Ucrania, esta instalación para estacionamiento, reparación y reciclaje de aviones, única en Europa, se ha convertido nuevamente en un refugio para aeronaves en peligro. La guerra comenzó, los misiles empezaron a caer y los aviones comenzaron a llegar. En un solo fin de semana, diez aviones aterrizaron en este aeropuerto, huyendo de la zona de conflicto. Actualmente, hay 23 aeronaves procedentes de Oriente Próximo, la mayoría de la compañía Qatar Airways, que antes tenían su base en el aeropuerto de Doha y ahora la han trasladado a Teruel, aprovechando los márgenes de apertura del espacio aéreo. La mayoría son aviones de gran tamaño o de doble pasillo, como el Airbus 330, el A350 o los Boeing 787, con capacidad para hasta 300 pasajeros, que escapan así de los peligros de la guerra. Y la tendencia es ascendente.\El director del aeródromo, el ingeniero aeronáutico de origen canario Alejandro Ibrahim, expresa su satisfacción: “Estamos muy orgullosos, para nosotros es un honor que la que está considerada como mejor compañía del mundo tenga ahora mismo el 10% de su flota mundial en Teruel”. Ibrahim ha visto crecer este aeropuerto durante más de una década. La empresa TARMAC, concesionaria y que precisamente brinda este servicio de resguardo a las aeronaves, prefiere no hacer declaraciones, probablemente sujeta a estrictas cláusulas de confidencialidad. “A la situación de peligro por la guerra –explica Ibrahim– se une también el elevado precio de los combustibles, que tiene un fuerte impacto en el sector aeronáutico y que ya están provocando la suspensión de vuelos en muchas compañías”. La ecuación es clara: la escasez de combustible eleva los costes y también el precio de los billetes, lo que reduce la demanda y hace que los aviones permanezcan en tierra. “Esto se intensificará –anticipa el director de Caudé– y los aviones necesitarán estacionamiento y reciclaje”. Además, predice que “las compañías están acelerando la sustitución de sus aviones que más consumen”. Al final, todo converge en Teruel, el único lugar donde “se da servicio a toda la cadena de valor de este sector”, como afirma Ibrahim, encantado con su profesión. Actualmente, el aeródromo alberga 90 aviones y cuenta con un centenar de clientes, 15 empresas que ofrecen servicios y más de 150 proveedores. En total, genera un millar de empleos directos.\Este fenómeno ocurre en Teruel, una provincia que sigue luchando por su supervivencia, pero cuyas desventajas tradicionales se transforman aquí en potenciales únicos. “La despoblación que sufre este territorio y sus condiciones climáticas –más de 250 días de sol al año– lo hacen idóneo para el estacionamiento de larga duración de los aviones”. Esta instalación, que ya va por su cuarta ampliación, no tiene problemas de espacio ni amenazas de mal tiempo. A los cinco millones y medio de metros cuadrados se suma un millón más. Y cada vez con más aeronaves. “La clave de este aeropuerto es la capacidad de adaptación y el poder brindar servicio durante toda la vida útil del avión. No existe otra instalación igual en España”, destaca Ibrahim, quien recuerda que durante la pandemia del Covid llegaron a albergar 140 aviones de diversas partes del mundo, o cuando, con la guerra en Ucrania, recibieron aviones de compañías rusas en suspensión de pagos, cuyos propietarios, europeos, los estacionaban en Teruel a la espera de encontrarles una nueva compañía, mientras los reparaban o reciclaban. El aeropuerto cuenta con la plataforma de estacionamiento más grande de Europa, otra plataforma de mantenimiento y una extensa pista que permite incluso vuelos suborbitales. También alberga el único banco de pruebas español privado de motores de combustible líquido, de la empresa PLD Space, que actualmente está probando varios modelos de la familia de motores utilizados en los cohetes Miura 1 y 5, de la carrera espacial europea. Los aviones de gran tamaño no tienen inconvenientes de espacio en Teruel. El aeropuerto dispone de 18 naves y hangares, seis para albergar aviones según su tamaño, y se añadirán dos más a finales de 2026, con la construcción de una nave de pinturas y otra para dirigibles. Por todo esto, la imagen sorprende a los viajeros que circulan por la Autovía Mudejar, en camino a las casas rurales en busca de la tranquilidad de esta zona de Teruel, distante de la ruta del tambor y el bombo de la Semana Santa. Justo antes de llegar a la capital del sur de Aragón, el panorama de enormes aviones en una explanada en medio de la nada es lo último que esperan los turistas desprevenidos





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