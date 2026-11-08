Terremotos en Venezuela: Deficiencias estructurales y corrupción en torres derrumbadas

Análisis revela fallos constructivos y supuesta corrupción en las 15 torres públicas de Caraballeda que colapsaron durante los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en junio de 2024.

La búsqueda de supervivientes y la investigación de las causas del colapso continúan en la costa venezolana tras los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la región el 24 de junio. Ailin Quiroz recorrió las ruinas de Caraballeda en busca de su hermana y otros seis familiares que vivían en una torre de 13 pisos, encontrando solo escombros donde antes se alzaba su edificio. La pregunta que ahora atormenta a los residentes y expertos es por qué sus construcciones cayeron mientras otras estructuras cercanas resistieron la fuerza del sismo.

Análisis Visual de Deficiencias Constructivas

Un examen detallado de videos e imágenes proporcionado por CNN sugiere que deficiencias graves en la construcción contribuyeron significativamente a la tragedia masiva. Las pruebas visuales muestran soportes de barras de refuerzo ensamblados incorrectamente en cinco complejos gubernamentales donde se alzaban las 15 torres derrumbadas. Estas barras de acero, destinadas a reforzar la resistencia del concreto, presentan aparentes infracciones directas a los códigos de construcción vigentes en la zona.

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Además de los ensamblajes erróneos, las imágenes revelan un óxido profundamente arraigado en los soportes metálicos de tres de los complejos. Según la evaluación de expertos en ingeniería, este deterioro es un indicador claro de concreto de mala calidad o de una protección inadecuada contra la corrosión. Aunque no está confirmado si estos defectos específicos estaban presentes en todas las torres de gobierno, la evidencia visual apunta a fallos sistémicos en la ejecución de las obras.

Testimonios de Expertos y Estructuras de Concreto

El ingeniero estructural Kit Miyamoto, desde su oficina en Caracas, explicó que las ruinas observadas en Caraballeda son un ejemplo clásico de cómo falla una estructura de concreto cuando no se construye correctamente. Expertos en sismología e ingeniería venezolana coinciden en que estas fallas hicieron que las torres fueran excepcionalmente vulnerables a terremotos de gran magnitud. Sin embargo, advierten que establecer una causa directa y única es complejo debido a la intensidad extrema de los movimientos sísmicos.

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La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), creada por el expresidente Hugo Chávez en 2009, fue la entidad responsable de la construcción de estos complejos. La OPPPE operaba bajo un plan ambicioso para construir tres millones de viviendas en nueve años, destinando muchas de estas torres a familias desplazadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en 2010. La construcción de las 15 torres en Caraballeda se completó en apenas un año, un cronograma extremadamente acelerado para proyectos de envergadura.

Cronología de Quejas y Responsabilidad Política

Durante casi una década, los residentes se quejaron repetidamente de problemas estructurales en las torres antes del desastre del 24 de junio. Los medios locales documentaron decenas de incidencias reportadas por los habitantes, incluyendo filtraciones persistentes de agua, tuberías dañadas y fugas de aguas residuales. La construcción fue encargada originalmente en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, quien exigía la edificación de 200.000 viviendas solo en el año 2012.

Francisco Sesto, el exdirector y arquitecto jefe de la OPPPE, describió en su blog personal que el presidente exigía un ritmo de construcción sin precedentes, con equipos trabajando en dos o tres turnos diarios. Lucas Pou, un exdirectivo de la OPPPE, confirmó que era práctica habitual adjudicar contratos sin licitación mediante directivas de emergencia para agilizar los procesos, aunque negó haber trabajado directamente en los proyectos de Caraballeda.

Procedimientos Actuales y Estimaciones de Víctimas

Inmediatamente después de los sismos del 24 de junio, el Gobierno venezolano creó una comisión para analizar los edificios afectados y determinar las causas del colapso. Francisco Garcés, presidente de la comisión, informó a CNN que se están analizando casi 100 edificios mediante la toma de muestras de materiales y mediciones técnicas exhaustivas. Este proceso busca identificar las responsabilidades y las fallas técnicas específicas en cada estructura.

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A pesar de que el Gobierno aún no ha publicado una lista completa y oficial de las personas fallecidas, las estimaciones iniciales sugieren que miles de residentes de viviendas públicas han perecido en el desastre. Cada una de las torres derrumbadas, con más de ocho pisos de altura, contenía al menos 240 apartamentos. La magnitud de las pérdidas humanas refleja la densidad de población en estas zonas costeras ubicadas cerca de la falla de San Sebastián, una de las áreas más sísmicamente activas del país.

Las investigaciones continúan mientras las comunidades costeras como Catia La Mar y La Guaira también evalúan los daños en sus propias estructuras. La intersección de la corrupción supuesta, los plazos de construcción irreales y las condiciones geográficas riesgosas ha dejado un rastro de destrucción que tardará años en revertirse por completo.