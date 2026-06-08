Terremoto en Cuba: un sismo de 6,2 sacude la isla y se siente en Florida

Un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido Cuba el lunes, afectando principalmente a la provincia de Pinar del Río y sintiéndose hasta en La Habana. A pesar del temor entre los residentes, especialmente en edificios altos, no se han reportado daños personales ni materiales. En Florida, EE.UU., el sismo también generó evacuaciones y llamadas de emergencia, aunque sin incidentes mayores.

Este lunes, Cuba experimentó un terremoto de magnitud 6,2 con epicentro en el mar Caribe, afectando principalmente a la provincia de Pinar del Río y sintiéndose hasta en La Habana .

A pesar del temor entre los residentes, especialmente en edificios altos, no se han reportado daños personales ni materiales, según el Servicio Sismológico Nacional. En Florida, EE. UU. , el sismo también generó evacuaciones y llamadas de emergencia, aunque sin incidentes mayores.

El Departamento de Emergencias de Miami-Dade implementó protocolos de evacuación por precaución. Las autoridades locales continúan monitoreando la situación para evaluar cualquier impacto adicional. El epicentro se ha localizado en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, en la turística provincia de Pinar del Río. De hecho, en la capital han sido muchos los cubanos que se han asustado, sobre todo los que residen en edificios altos.

El Servicio Geológico de EEUU ha estimado por su parte que este sismo ha alcanzado una magnitud de 6,1 y lo ha situado a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua. El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 sacudió el municipio Guamá, de la provincia de Holguín. Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre del 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental.

Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas, dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas. En Florida, el sismo también generó evacuaciones y llamadas de emergencia, aunque sin incidentes mayores. El Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade ha señalado en sus redes sociales que se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios gubernamentales.

El Ayuntamiento de Miami ha avisado de actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciudad, lo que provocó múltiples llamadas para el Departamento de Bomberos. No se ha reportado ninguna lesión significativa ni daño mayor a la propiedad, y todas las llamadas se han atendido sin mayor incidente. La situación permanece estable, y la Ciudad seguirá coordinando con las agencias apropiadas mientras monitorea cualquier impacto adicional





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