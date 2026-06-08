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Terremoto de magnitud 7,8 y alerta de tsunami sacuden Mindanao en Filipinas

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Terremoto de magnitud 7,8 y alerta de tsunami sacuden Mindanao en Filipinas
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📆6/8/2026 6:24 AM
📰eldiarioes
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 golpeó la isla de Mindanao en Filipinas, activando alertas de tsunami y causando varios muertos, heridos y daños significativos en infraestructuras. Réplicas importantes y cortes en servicios esenciales complican la respuesta de emergencia.

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió la isla de Mindanao , en el sur de Filipinas, durante la mañana de este lunes, generando una alerta de tsunami y causando graves daños en infraestructuras.

El sismo, registrado a las 07:37 hora local (23:37 GMT del domingo), tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias. Tras el movimiento principal, se produjeron al menos cuatro réplicas de magnitud entre 5,8 y 6,4, las cuales incrementaron los destrozos y la preocupación en la región. Las autoridades confirmaron el colapso de múltiples edificaciones, incluyendo escuelas, supermercados y centros comerciales, con al menos 16 infraestructuras dañadas hasta el momento.

Los cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones afectaron a varias zonas de Mindanao, lo que complicó las labores de rescate y evaluación de daños. En este contexto, el Gobierno filipino ordenó la suspensión de las clases en todas las escuelas, justo en el primer día del año escolar 2026-2027.

La alerta de tsunami fue emitida para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental y Sulu, con olas que podrían superar el metro de altura y ser aún mayores en bahías y estrechos. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, con base en Estados Unidos, advirtió sobre la posibilidad de olas de entre 1 y 3 metros en las costas filipinas.

Por su parte, Japón también activó una alerta por tsunami, previniendo olas de hasta un metro en su costa sureste y oriental. En el plano humanitario, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) filipino confirmó al menos tres fallecidos en la ciudad de General Santos y 131 heridos de diversa consideración.

No obstante, medios locales como Rappler elevan la cifra de muertos a ocho, con tres víctimas en Davao Occidental y dos en Cotabato del Sur, mientras que otros como ABS-CBN mantienen la cifra en tres. Numerosos vídeos circulan en redes sociales mostrando el colapso de edificios y la magnitud de los daños.

El presidente Ferdinand Marcos aseguró que los equipos de emergencia están coordinando la respuesta y vigilancia en todas las áreas afectadas, mientras el DSWD ha desplegado un Equipo de Respuesta Rápida para asistir a la población. La isla de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago filipino, es una zona sísmica activa, lo que incrementa la vulnerabilidad ante este tipo de eventos.

Las autoridades locales e internacionales continúan evaluando la situación, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos

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