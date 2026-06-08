Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:40 am (hora local) de este lunes. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que era posible la formación de olas de tsunami de hasta 3 metros en algunas costas de Filipinas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió la zona frente a las costas del sur de Filipinas , según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:40 am (hora local) de este lunes. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que era posible la formación de olas de tsunami de hasta 3 metros en algunas costas de Filipinas. También existía la posibilidad de olas de hasta 1 metro en algunas costas de Indonesia y Malasia.

Podían producirse olas de tsunami de menor altura en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones y territorios insulares del Pacífico occidental. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que están vigentes alertas de tsunami en varias provincias costeras de Mindanao.

'A nuestros compatriotas en las provincias afectadas: por favor, atiendan la alerta de tsunami', dijo. 'Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás'.

Marcos aseguró que mantiene una 'comunicación constante' con las autoridades locales y que ofrecerá actualizaciones a medida que evolucione la situación. Bishkek, la moderna capital de Kirguistán que está demoliendo su imponente arquitectura soviética. El sargento mayor Robert Dagon, de la policía de la ciudad de General Santos, dijo a la agencia AFP que 'muchos edificios resultaron afectados, pero no puedo enumerarlos ahora porque estamos ocupados con las labores de rescate en curso'.

Filipinas es uno de los países más propensos a sufrir terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano





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