Terremoto de magnitud 7,8 en Mindanao deja 45 muertos, 17 desaparecidos y miles de afectados en Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, causando 45 fallecidos, 17 desaparecidos y cerca de 150.000 afectados. Se registraron más de 1.700 réplicas y una alerta de tsunami. Las labores de rescate continúan en medio de daños generalizados en infraestructuras.

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió la isla de Mindanao , en el sur de Filipinas, el lunes, causando la muerte de al menos 45 personas y dejando a 17 desaparecidas, según informaron las autoridades este miércoles.

El epicentro del sismo se localizó a aproximadamente 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias, a una profundidad de unos 55 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Hasta el momento se han registrado 1.738 réplicas, de las cuales 45 fueron percibidas por la población, con magnitudes que oscilaron entre 1,3 y 6,4.

El evento sísmico generó inicialmente una alerta de tsunami, con olas de hasta 1,48 metros en Kiamba, Sarangani; 0,84 metros en Kalamansig, Sultan Kudarat; y 0,48 metros en Maasim, antes de que la advertencia fuera cancelada. Las autoridades elevaron a 45 la cifra de fallecidos y a 17 la de desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) reportó que al menos 487 personas resultaron heridas y unas 149.000 se han visto afectadas por el seísmo. Los daños son generalizados en viviendas, infraestructuras y edificios públicos de varias provincias del sur del archipiélago. Las labores de emergencia continúan en comunidades aisladas por derrumbes de carreteras, puentes y deslizamientos de tierra.

Equipos de rescate y personal de protección civil trabajan para localizar a los desaparecidos y distribuir ayuda humanitaria a miles de familias desplazadas. La zona, situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es conocida por su alta actividad sísmica y volcánica. Este terremoto subraya la vulnerabilidad de la región ante fenómenos naturales y la importancia de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia robustos.

La comunidad internacional ha sido llamada a apoyar en las labores de rescate y reconstrucción, mientras las autoridades filipinas evalúan los daños totales y las necesidades a largo plazo





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