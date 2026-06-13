La diseñadora Teresa Helbig, fundadora de su eponema firma en su ciudad natal, celebra la expansión de sus prendas primadas y su nueva dirección con piezas cápsula, emitiendo un mensaje de constante innovación y comunidad femenina fuerte y segura. A través de la artesanía, materiales exóticos y una filosofía que invierte en historia, la actriz de la moda lleva el lujo y la audacia a clientes y celebridades alrededor del mundo.

A inicios de 1994 en pleno barrio del Poble-sec de Barcelona , Teresa Helbig , brahéndo su infancia en la humilde casa familiar, empezó a forjar lo que hoy se erige como una de las voces más distintivas de la moda española.

Sus primeros recuerdos están teñidos de la estética de las grandes divas de Hollywood y la crudeza de cuentos clásicos, el cual se fusionó con la realidad cotidiana del comedor que, lejos de ser un simple espacio familiar, se convirtió en el taller más temprano de su silueta creativa. Con la fuerza de una imaginación temeraria, la diseñadora no tardó en plasmarse en tela y aguja, incluso antes de nacerdios de sus primeros sostenidos de la industria.

Con sólo 27 años, su pieza fundacional: un vestido adornado con 800 plumas cosidas a mano para una boda, se convirtió en el latido inicial que dio vida a la firma Teresa Helbig. Los 30 años que han pasado desde entonces son permeados por una constante expansión de la línea prêt‑à‑porter, que lleva el sello de la artesanía del atelier del Eixample y las últimas tendencias contemporáneas.

En 2025, la maison dio la bienvenida a una nueva etapa de colecciones cápsula pensadas para la vida cotidiana, sin renunciar a la esencia que la distingue: diseños que evocan personajes nunca previsibles: brujas, bailarina revolucionarias, aristócratas, y que, más que seguir la corriente, las diseñó con ingenio. Marcas de joyería y calzado, así como sus propias líneas de sandalias, Mary Janes y peinados, traen una coherencia artística que se logra gracias a una cuidadosa selección de materiales: piel con transparencias, pedrería imposible de ignorar y texturas que recuerdan a la época de los años 20.

El núcleo de la marca permanece intacto en el taller, un ecosistema de orfebres, bordadoras y artesanos que cultivan la tradición de la costura de un modo que reafirma el valor del tiempo y el oficio. Cualquier diseño de la casa encierra ese detalle minucioso que solo la experiencia le concede: la construcción interior, la capa de artesanía, el ajuste que crea una narrativa visual.

De esta manera, Teresa Helbig ha ceremonial sus colecciones en lugares como el Museo del Traje, un puente entre la historia de la moda y la visión futurista de la marca. El resultado de todo este proceso de consolidación y evolución es la creación de una comunidad de mujeres que comparten el ADN de desfilar con audacia ante la mirada del mundo.

Los guiones en los que aparecen figuras como la directora Carla Simón se sincronizan con el lenguaje estético de la firma, regalando nuevos protagonistas en alfombra roja, más allá de los límites de España. Aerotasa y cada ensayo de nueva edición se convertira en la pieza central en el ekosistema de la moda en Be..





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