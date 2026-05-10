Tercera Novillada del abono decimoseptimo en la Real Maestranza de Caballeria

Un resumen detallado de la novillada celebrada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la decimo septima decena del abono, que concluía con una sensación a medias entre las expectativas y las dificultades. Tres novilleros, incluyendo debutantes en Sevilla, compartieron un temido espectáculo desigual, con momentos brillantes y otras decepcionantes, pero repartidos en torno a una tarde desapacible, ventosa y fría. La tarde tuvo su parte de complicaciones y destellos de calidad entre los tres actuantes, y aunque no lo lograra, la determinación y el toque maduros de los novilleros servirían para volver a la carga en futuros ejercicios.

Media entrada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en una tarde desapacible, ventosa y de mucho frío, que resultó más propia del invierno que de la primavera sevillana.

En ese ambiente se celebró la novillada debida para presentar en Sevilla el hierro ... de La Cercada y que quedó con una sensación a medias. Tres novilleros distintos, aún en proceso de hacerse, dieron todo lo mejor que hicieron para deleitar a la multitud en la novillada desigual que dejó cosas buenas entre otras todavía por hacer.

Por su parte, tres novillos de La Cercada, debutantes en Sevilla, ofrecieron un espectáculo desigual de presentación y juego en la novillada Real Maestranza de Sevilla. El segundo videorese en particular se destacó por su dinamismo y expresión, aunque también dejó momentos menos favorecidos en líneas generales.

La tarde tuvo su parte de complicaciones y destellos de calidad entre los tres actuantes, y aunque no lo lograra, el toque maduro y la determinación de los novilleros serviría para volver a la carga en futuras temporada





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