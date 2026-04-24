Teorías Conspirativas Resurgen Sobre el Intento de Asesinato Contra Trump

Tras un intento de asesinato contra Donald Trump en 2024, teorías conspirativas sobre la veracidad del incidente han resurgido, incluso entre figuras del movimiento MAGA que anteriormente apoyaron a Trump. El artículo explora la historia del término 'escenificar' y cómo se ha utilizado en el pasado para cuestionar eventos políticos y criminales.

La imagen fue instantáneamente icónica: Donald Trump , momentos después de un intento de asesinato, aparece rodeado de agentes del Servicio Secreto que intentan llevarlo hacia un coche.

Con el rostro ensangrentado, el entonces candidato se gira desafiante hacia sus seguidores y levanta un puño en el aire. Una bandera estadounidense ondea al fondo. ¿Fue demasiado icónica? En las horas posteriores a que un hombre atentara contra Trump en un mitin de campaña de 2024 en Butler, Pensilvania, teorías conspirativas infundadas sobre el tiroteo —y esa foto en particular— inundaron Internet.

Algunos anti-Trump afirmaron que todo era demasiado increíble para ser verdad, argumentando que el incidente pudo haber sido “escenificado” para impulsar su campaña. Más de un año después del segundo mandato de Trump, la afirmación ha cobrado nueva vida, ahora entre figuras prominentes del mundo MAGA, desilusionadas con el hombre al que antes apoyaban.

“Solo admite que lo escenificaste en Butler”, dijo el comediante Tim Dillon, quien ayudó a impulsar el apoyo a Trump en 2024, en un episodio del 11 de abril de su podcast. “Todo fue al calor de la campaña. La gente hace locuras en las campañas”.

Como escribió la semana pasada David Gilbert de la revista Wired, los recientes comentarios de Dillon, así como de figuras de derecha, entre ellas Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene, parecen abrirle la puerta a más teorías conspirativas desde la coalición MAGA. Antes de que “staged” (“escenficado”) entrara en el inglés como verbo alrededor del siglo XIV, el sustantivo “stage” se usaba un siglo antes para referirse a una porción horizontal de una estructura, el piso o nivel de un edificio, o una plataforma elevada construida para exhibir algo a la vista del público.

En su sentido verbal más antiguo, “to stage” significaba montar una plataforma o andamiaje para la construcción. Más tarde, también se convirtió en un término para el proceso de poner en escena una producción teatral y, eventualmente, cualquier evento que requiriera planificación y preparación. Ambas formas provienen del francés antiguo “estage”, que significa “vivienda”, y de su forma verbal “estager”, que significa “quedarse en algún lugar”.

“Estage” también está relacionado con el latín “stagium”. Alrededor de la década de 1930, “staged” también pasó a referirse a un tipo particular de evento planificado: una situación deliberadamente falsificada para engañar a la gente sobre lo que ocurrió.

El Oxford English Dictionary cita un uso temprano en un relato de 1935 publicado en “The American Magazine”, en el que se informó que un hombre “escenificó” una discusión para ganarse la confianza del superintendente de una empresa maderera y conseguir de él una oferta de empleo. Otras citas de la época se refieren a escenas del crimen falsificadas.

Los asesinatos y los intentos de asesinato, que combinan tanto la política como el crimen, han resultado especialmente propicios para sostener que fueron “escenificados”. La implicación parece ser más antigua que la propia palabra. Tras un intento de asesinato contra el presidente Andrew Jackson en 1835, el partido de la oposición lo acusó de fingirlo para obtener simpatía pública.

Un artículo del 16 de febrero de 1835 en el “Republican Banner” informó que el “Richmond Whig” había insinuado que “el asunto fue preparado, ya sea para llevarse a sí mismo a la notoriedad, una sed apasionada de la cual habita en muchas mentes débiles, o por algún traidor o traidores de profundas maquinaciones, que se proponían mediante el experimento reavivar y reanimar los afectos populares por la persona de nuestro gobernante”. Activistas de derecha afirmaron que el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin en 1995 fue un intento de escenificación que salió mal.

Y en 2022, después de que un hombre apuntara con un arma a la entonces vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que se encasquilló, los argentinos acusaron al partido gobernante de escenificar el incidente para distraer del juicio por corrupción de Kirchner. El incidente de Butler, que se desarrolló ante las cámaras frente a miles de testigos comunes, así como reporteros y fotógrafos de importantes organizaciones de noticias, no parecía dejar mucho margen para la especulación sobre lo que había sucedido.

La pericia forense visual mostró que un hombre se subió al techo de un edificio cercano y disparó ocho tiros dirigidos a Trump — uno de los cuales le rozó la oreja derecha y puede verse silbando por el aire en una foto captada por Doug Mills de The New York Times. Las balas mataron a un asistente llamado Corey Comperatore e hirieron gravemente a otros dos antes de que el Servicio Secreto disparara y matara al atacante.

Horas después, el FBI identificó al atacante como Thomas Crooks, de 20 años. Pero el impulso de encontrar en ello una historia todavía más dramática parece irresistible





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