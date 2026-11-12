Teoría del Gran Impacto confirma origen lunar con datos geológicos

El análisis de muestras de rocas lunares confirma que la colisión entre la Proto-Tierra y Tea formó la Luna, explicando la similitud isotópica entre ambos cuerpos celestes.

La comunidad científica ha encontrado confirmación reciente de la hipótesis dominante sobre el origen de nuestro satélite natural, conocida como la Teoría del Gran Impacto. Este modelo establece que la formación de la Luna fue el resultado directo de una colisión catastrófica entre la Proto-Tierra y otro cuerpo planetesimal denominado Tea.

Mecanismo de Colisión Planetaria

El evento catastrófico que dio forma a nuestro sistema solar interno ocurrió hace miles de millones de años, cuando dos protoplanetas de masa significativa chocaron a alta velocidad. Durante este impacto extremo, la Proto-Tierra absorbió la mayor parte de la energía cinética y se fusionó con fragmentos del cuerpo impactante para consolidar la estructura de la Tierra actual.

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Paralelamente, los restos del planeta Tea, mezclados con material desprendido de la Proto-Tierra, experimentaron un proceso de acrección en órbita. Esta mezcla de materiales fue el precursor directo de la Luna, iniciando su coalescencia gravitacional en el espacio circumterrestre.

Evidencia Isotópica de las Muestras

La validación de esta teoría proviene del análisis exhaustivo de las rocas traídas a la superficie terrestre por las misiones Apolo. Los geólogos y cosmoquímicos descubrieron que la composición isotópica de las muestras lunares es casi idéntica a la de las rocas terrestres, un hallazgo que sorprende bajo modelos de formación convencionales.

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Esta similitud isotópica, a menudo referida como un ADN compartido entre ambos cuerpos, indica que los materiales no provenían de fuentes externas distintas, sino que sufrieron una homogeneización completa. Tal nivel de mezcla es difícil de explicar si la Luna se formó a partir de un cuerpo que colisionó de manera suave o desde una distancia considerable.

Volatilización y Condensación Global

La violencia de la colisión fue tan abrumadora que provocó la volatización total del planeta Tea y de una porción considerable de la Proto-Tierra. En lugar de permanecer como cuerpos sólidos separados, grandes cantidades de material se transformaron en una nube de gas y vapor a temperaturas extremadamente altas.

Con el tiempo, este material vaporizado comenzó a enfriarse y a condensarse nuevamente. Este proceso de condensación global formó tanto la Luna como la corteza inicial de la Tierra. La teoría del Gran Impacto predice precisamente esta fusión de materiales debido a la energía liberada.

Implicaciones para la Ciencia Moderna

La Teoría del Gran Impacto sigue siendo la explicación más robusta porque logra predecir y explicar múltiples características observables tanto en la Tierra como en la Luna. La ausencia de elementos volátiles en la Luna y su alta densidad relativa son consistentes con un origen basado en vaporización y acrección rápida.

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Los datos publicados confirman que la similitud geológica no es una coincidencia, sino el resultado directo de la mezcla íntima de materiales durante el impacto. Este consenso científico refuerza nuestra comprensión de la evolución temprana del sistema solar y la dinámica de colisiones planetarias.

La investigación continua sobre las muestras de Apolo sigue siendo fundamental para refinar los modelos de formación planetaria. Comprender la naturaleza exacta de la colisión entre Tea y la Proto-Tierra ayuda a los científicos a entender la diversidad de exoplanetas y sus posibles habitabilidades.