Teo, el bebé nacido tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, un símbolo de esperanza para su madre recuperada

La familia de Raquel García Aranda, única superviviente de la tragedia de Adamuz, comparte la alegría por el nacimiento de su hijo Teo y detalla los avances en su recuperación, así como las gestiones legales necesarias para afrontar su futuro tras el grave accidente. El pequeño se convierte en un faro de esperanza en medio de un largo proceso de sanación y reclamación de justicia.

El pequeño Teo, nacido en Adamuz (Córdoba), es un superviviente que aún no es consciente de su milagrosa llegada. Su nacimiento el pasado sábado ha representado un faro de esperanza en medio de la ardua batalla que libra su madre, Raquel García Aranda, la única víctima que aún permanece hospitalizada tres meses después de la tragedia ferroviaria . Esta abogada malagueña, con una fortaleza admirable, progresa día a día en el largo camino de recuperación que tiene por delante. La familia de Raquel ha abierto sus puertas a ABC para compartir detalles sobre su estado actual, la profunda alegría que ha supuesto la llegada de su hijo y para relatar los momentos de angustia vividos justo antes del accidente que ha alterado drásticamente sus vidas.

Raquel, una abogada de 32 años con despacho propio en Madrid, es una figura pública de la que se habla sin conocer realmente su esencia. Sus allegados la describen como una mujer luchadora, bondadosa, humilde y enormemente entregada. Desde hace cuatro años, compartía su vida con Iván, un madrileño de 37 años, con quien planeaba un futuro sólido. Pocos sabían que, apenas tres días antes del fatídico accidente en Adamuz, concretamente el jueves 15 de enero, Raquel había formalizado la compra de una casa en Málaga. Su sueño era trasladarse a esta ciudad para formar un hogar familiar junto a Teo. Su hermana Ana, con profunda emoción, relata a ABC: Cada desafío que se presentaba, ella lo afrontaba con una determinación inquebrantable, era una verdadera guerrera.

La familia de esta admirable mujer evita cualquier tipo de sensacionalismo o polémica. Durante los últimos tres meses, su existencia se ha centrado exclusivamente en Raquel. Han rechazado con una exquisita educación innumerables ofertas de entrevistas de diversos medios, desde la televisión hasta la radio. Han elegido compartir su historia con ABC con la firme intención de amplificar sus reivindicaciones. Las miradas cansadas y las ojeras marcadas son el testimonio de las largas horas pasadas en el hospital, cuidando y acompañando a su ser querido. Cada minuto que pueden pasar cerca de ella es escrupulosamente valorado. Sin embargo, la tristeza se disipa al mencionar el nombre de Teo, dando paso a una inmensa alegría.

Alberto, el padre de Raquel, transmite una serenidad palpable, mientras que Iván, su pareja, se muestra más emotivo, conmoviéndose en varias ocasiones al pensar en Raquel y en su recién nacido hijo. Ana, la hermana de 26 años, actúa como un puente entre ambas personalidades, manteniendo una conexión constante a través de sus profundos ojos azules. A pesar de su juventud y de ser bioquímica de profesión, ha asumido el liderazgo familiar ante la ausencia de Raquel. Con firmeza y madurez, responde a todas las preguntas, a pesar de ser también una de las pasajeras del tren Iryo accidentado, sufriendo secuelas en una rodilla. Ana describe la experiencia como si fuera una película, un relato que le genera miedo al revivirlo, pero que la impulsa a priorizar el bienestar de otros al ver a quienes lo están pasando peor, reconociendo que aún está asimilando la tragedia en la que perdieron la vida 46 personas.

Raquel se encontraba embarazada de cuatro meses cuando ocurrió el accidente. Viajaba junto a su pareja, su hermana y su perro en el tren Iryo. Dio a luz el pasado sábado.

Los padres de Raquel Rodríguez llevan un mes esperando que un juzgado de Málaga les conceda la curatela provisional de su hija. Este trámite es esencial para poder activar todas las gestiones que actualmente se encuentran paralizadas. El padre de la abogada malagueña, Alberto, subraya la urgencia de esta autorización en una entrevista para ABC, destacando su vital importancia para poder personarse en el procedimiento judicial abierto en Montoro (Córdoba) por el accidente de Adamuz. El despacho de Daniel García Prieto, que defiende los intereses de la familia, presentó esta solicitud a principios de marzo. El letrado, especialista en accidentes de tráfico, responsabilidad civil y seguros, explica que el juzgado ha requerido la identificación de los familiares y su filiación, y que están a la espera de que se les solicite la declaración de testigos. La petición de curatela es de carácter urgente para nombrar tutores a los padres de Raquel y así poder llevar a cabo actuaciones inmediatas. El abogado ha sido informado recientemente de que Raquel será dada de alta de la UCI próximamente, y se están evaluando traslados a centros privados que puedan continuar con su cuidado, dado que su estado ha mejorado parcialmente. Esta circunstancia implicaría cuantiosos gastos que la familia no puede asumir, pero que la aseguradora está dispuesta a cubrir dentro del marco legal establecido.

Los tres familiares, durante un momento de la entrevista con ABC. Txema Rodrígue





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