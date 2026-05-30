Teny Geragos y la defensa en la era post-MeToo: Abogada de alto perfil critica la influencia mediática en los procesos judiciales

La abogada Teny Geragos, conocida por representar a acusados en casos de delitos sexuales de alto perfil, habla sobre su labor defensiva, el impacto de los medios en los juicios y la dinámica de la justicia penal tras el movimiento MeToo.

En el panorama legal actual, figuras como la abogada Teny Geragos han emergido como defensoras clave en casos de alto perfil que involucran acusaciones de delitos sexuales .

Junto a su socio, formaron un dúo exitoso inicialmente en el sector inmobiliario, pero que rápidamente se situó a la cabeza de la lista de abogados a los que acuden los acusados más destacados en casos de agresión sexual. Su participación en los juicios por tráfico sexual celebrados aproximadamente durante el último año ha sido notable, representando aclientes como Sean Combs y los hermanos Alexander.

Combs fue absuelto de los cargos más graves, pero actualmente cumple una condena de alrededor de cuatro años por dos delitos de prostitución; los Alexander fueron declarados culpables y podrían enfrentarse a cadena perpetua cuando se dicte sentencia en agosto. Geragos, sentada en su despacho de Manhattan la semana pasada, afirmó no tener un interés específico en esta vertiente de la defensa penal, tan a menudo denostada.

Sin embargo, Weinstein logró una victoria significativa este mes después de que el juez declarara nulo el juicio en su caso por violación, un resultado que parece indicar que la era post-MeToo está en pleno apogeo, y a Geragos no le importa ser una de sus caras visibles. A pesar de lo orgullosa que está de su trabajo, con objetos como una gorra con el lema FREE PUFF regalada por un seguidor del magnate del hip-hop y una nota manuscrita de Combs enviada desde la cárcel y enmarcada, Geragos se mostró afable y ajena a cualquier ideología política concreta o imagen personal.

Explicó que era su primera sesión de fotos desde su boda y bromeó sobre cómo estaba sentada. Al despedirnos, Geragos se dirigió a grabar un pódcast con la abogada principal de Weinstein durante su primer juicio por violación en 2020, con quien representa a los coacusados en el caso contra el peso pesado de Wall Street acusado de tráfico sexual el año pasado. Rubin se ha declarado inocente antes de un juicio cuya fecha aún no se ha fijado.

En una entrevista reciente, en la que se abordaron los detalles de sus tres juicios recientes y la situación general de la política judicial en torno a las celebridades, Geragos comentó: Desde 2019, usted ha participado en varios juicios relacionados con acusaciones de delitos sexuales de gran repercusión mediática. ¿Se trataba de un interés que ya tenía o fue algo que le despertó el juicio de NXIVM? En general, lo que me importa es defender a las personas.

No se trata solo de casos de gran repercusión mediática ni de casos de delitos sexuales. Me importa defender a las personas frente al Estado. Da igual si es a nivel estatal, federal o de cualquier otro tipo, eso es lo que me apasiona. Crecí viendo a mi padre hacer eso.

Así que ese es mi interés. Entonces, si alguien analiza estos casos y dice: Teny defiende a personas acusadas de delitos sexuales atroces, ¿la respuesta es simplemente que estas son las personas que suelen ser objeto de investigaciones federales? Sí, exactamente. O las investigaciones estatales, o los medios de comunicación, o lo que sea.

Creo que los casos en los que nos centramos hoy son aquellos que han llamado la atención de los medios porque a estos les gusta enfocarse en lo que consideran personas poderosas en los casos, y los hombres suelen ser el blanco en los casos de delitos sexuales, pero yo no solo me dedico a los casos de delitos sexuales. Tengo casos de soborno, de corrupción, de agresión, de todo tipo de cosas.

Estos son los que se han presentado recientemente en Nueva York y Manhattan. Lo que he observado en mi práctica profesional durante la última década es que los medios de comunicación impulsan los procesos judiciales. No creo que antes fuera así, aunque sí he visto cómo los medios de comunicación han moldeado la narrativa o han generado presión pública sobre las fiscalías. No estoy del todo segura de que sea algo malo.

Creo que lo que me parece problemático es que… si los artículos se escriben desde un determinado punto de vista, los fiscales, en mi opinión, adoptan ese punto de vista y tienden a construir el caso en torno a ello. Y un artículo es solo eso. Es un artículo. No es un caso penal.

No es un tribunal. No son testigos en el estrado a los que se les interroga sobre otras acusaciones.

Creo que la libertad de prensa es algo maravilloso, e incluso creo que la cobertura mediática de los casos es importante y necesaria en nuestro sistema, pero creo que donde surge el problema es cuando los fiscales se ven presionados por la opinión pública para acusar a alguien debido a artículos en Internet y todo se convierte en una especie de círculo vicioso. Creo que el caso Combs es el mejor ejemplo para entenderlo, porque ya vimos lo que pasó: en cuanto se hizo pública la demanda de Cassie, se abrió inmediatamente una investigación, algo que yo ya sabía.

Se lo dije a mi socio Marc. En cuanto se hizo pública la demanda, le dije: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York va a acusarlo de tráfico sexual. Creo que quiero ser justa. Cuando me ocupo de un caso, quiero ser imparcial con respecto al panorama general





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teny Geragos Defensa Penal Delitos Sexuales Metoo Influencia Mediática Casos De Celebridades Sean Combs Harvey Weinstein

United States Latest News, United States Headlines