Tenso interrogatorio de Zapatero en la Audiencia Nacional por los informes de Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentó a un interrogatorio tenso ante el juez Santiago Calama, donde se debatió sobre si sus trabajos de consultoría para Análisis Relevante tuvieron relación con la aerolínea Plus Ultra. Zapatero insistió en que nunca contactó con la compañía y que los informes eran solo para la consultora.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional , el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero protagonizó un tenso interrogatorio a cargo del juez Santiago Calama en el marco del caso Plus Ultra .

El enfrentamiento verbal se produjo cuando el juez pidió a Zapatero que guardara silencio mientras formulaba sus preguntas, ya que el compareciente interrumpía de forma reiterada. El foco de la discusión se centró en la naturaleza de los trabajos de consultoría que Zapatero realizó para la empresa Análisis Relevante y su posible relación con la aerolínea Plus Ultra. Zapatero mantuvo que su labor fue exclusivamente para la consultora, negando cualquier contacto directo con la compañía aérea.

Explicó que los informes los elaboró para Análisis Relevante y que, aunque pudieran llegar a sus clientes, como Plus Ultra, él no realizó otro tipo de servicios como reuniones, asesoramiento o viajes para la aerolínea. El juez Calama intentó aclarar la distinción, señalando que, si bien los informes los encargaba Análisis Relevante, era comprensible que Zapatero interactuara con los clientes de la consultora para llevar a cabo su trabajo, aunque en el caso de Plus Ultra esa interacción fue nula según su versión.

El tono de la declaración se mantuvo conflictivo, con interrupciones constantes de ambas partes, lo que llevó al juez a recordarle a Zapatero la necesidad de guardar silencio cuando él hablaba y a no rebatir sus preguntas en ese momento. El episodio refleja la tensión propia de un procedimiento judicial donde se examina la posible vinculación de un exjefe de Estado en operaciones económicas bajo investigación





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