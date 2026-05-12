Tenso debate en las elecciones andaluzas: reproches, pocas propuestas y muertes de guardias civiles

Un debate entre los candidatos a la presidencia de Andalucía, en el que se han enfrentado sobre la muerte de los dos guardias civiles, la sanidad y la financiación autonómica, y en el que han habido reproches y ataques personales entre los candidatos de la derecha y la izquierda.

Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) han vuelto a confrontar en un tenso debate.

La muerte de los dos guardias civiles, la sanidad y financiación autonómica son los temas que han centrado el debate decisivo de las elecciones andaluzas esta pasada noche. El debate a cinco ha estado marcado también por multitud de reproches, sobre todo entre la candidata socialista María Jesús Montero y el popular Juanma Moreno, y por pocas propuestas electorales.

Aunque en un inicio parecía que había pocas ganas de debatir, el debate comenzaba con un incómodo silencio; pronto han surgido los encontronazos





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