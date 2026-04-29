Tensiones Globales: Trump Advierte Sobre la Prolongación de la Guerra en Irán y Critica a Aliados

El presidente Trump expresa su preocupación por la duración del conflicto en Irán, critica a Alemania y enfrenta oposición en el Congreso de EE.UU. para limitar sus poderes militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha expresado su preocupación por la duración potencial del conflicto en Irán , sugiriendo que sus efectos podrían prolongarse durante meses o incluso años.

Esta declaración se produce en un contexto de tensiones crecientes en Oriente Medio y ha llevado a Trump a instar a los países europeos a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Japón, por su parte, ha acogido favorablemente el paso de un buque vinculado al país, considerándolo un hecho positivo incluso desde la perspectiva de la seguridad de sus ciudadanos.

Paralelamente, los mercados financieros, y en particular Wall Street, anticipan que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios en el rango del 3,5% al 3,75%, marcando la tercera pausa consecutiva en lo que va del año. La atención también se centra en las posibles pistas que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pueda ofrecer sobre su futuro institucional una vez finalizado su mandato.

La situación se complica aún más con acusaciones directas de Trump al canciller alemán, Friedrich Merz, a quien critica por no apoyar a Washington en la guerra contra Irán, sugiriendo que esta falta de apoyo podría ser una de las razones de los problemas económicos de Alemania. Trump ha expresado su alarma ante la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares, argumentando que esto pondría al mundo entero en peligro.

Estas declaraciones han generado tensiones diplomáticas y han provocado una respuesta del canciller alemán, quien ha cuestionado la estrategia estadounidense en Oriente Medio, señalando la falta de una salida clara del conflicto, comparándola con situaciones previas en Afganistán e Irak. La visita oficial del rey Carlos III del Reino Unido también ha sido objeto de críticas por parte de Trump, quien lamenta la falta de respaldo en el conflicto contra Irán. El Congreso de EE.

UU. se prepara para votar dos resoluciones destinadas a limitar la capacidad de Trump para continuar con la guerra en Irán o realizar acciones militares contra Cuba sin la autorización explícita de los legisladores. Los demócratas argumentan que Trump ha excedido su autoridad al llevar a cabo acciones militares sin la aprobación del Congreso, recordando los conflictos pasados en Irán y Venezuela.

Se busca evitar un nuevo intento de cambio de régimen en Cuba, considerando los costos humanos y las consecuencias negativas de intervenciones anteriores. La situación es compleja y volátil, con implicaciones significativas para la estabilidad regional y global, y requiere una cuidadosa consideración por parte de todos los actores involucrados. La incertidumbre sobre el futuro del conflicto y las tensiones diplomáticas continúan dominando el panorama internacional





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