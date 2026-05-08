Tensiones entre EE.UU. e Irán generan caídas en los mercados y escalada en Oriente Medio

Los mercados financieros globales han caído ante los temores de que fracasen las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, mientras la tensión en el Estrecho de Ormuz y los ataques en Líbano generan incertidumbre. Además, los precios de los alimentos continúan subiendo y Irak niega las acusaciones de EE.UU. sobre evasión de sanciones.

Los mercados financieros globales han experimentado una caída significativa este viernes debido a los crecientes temores de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fracasen.

La tensión en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ha generado incertidumbre en los inversores, quienes habían mostrado optimismo durante la semana ante la posibilidad de un acuerdo que pusiera fin al conflicto de diez semanas. Sin embargo, el jueves, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra objetivos militares iraníes en respuesta a un ataque contra tres destructores estadounidenses, lo que ha puesto en peligro el alto el fuego que estaba en vigor desde hace un mes.

Esta escalada ha generado dudas sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, crucial para el comercio mundial, y ha provocado una caída en los precios del petróleo, que habían subido debido a la guerra. Mientras tanto, el presidente brasileño, Lula da Silva, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en un encuentro marcado por el hermetismo y la tensión.

La delegación brasileña no permitió el acceso de la prensa al Despacho Oval, lo que ha generado especulaciones sobre los temas tratados en la reunión. Lula se mostró crítico con la política de Trump hacia Irán, afirmando que 'nadie sabe cómo acaba una guerra'. En otro frente, el Ejército de Israel ha emitido órdenes de evacuación para siete localidades en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

El portavoz del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha indicado que las órdenes afectan a Al Namiriya, Tair Filisiya, Jalusiya, Jalusiya al Fauqa, Tura, Maraká y Al Abasiya, y ha recalcado que sus tropas lanzarán ataques en respuesta a las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá. Por otro lado, los precios mundiales de los alimentos han continuado su tendencia alcista en abril, registrando un aumento por tercer mes consecutivo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Índice de Precios de los Alimentos registró un promedio de 130,7 puntos en abril, un 1,6% más que en marzo. Los precios del aceite vegetal han sido particularmente elevados debido a las interrupciones relacionadas con la guerra en Irán. En otro desarrollo, Irak ha negado las acusaciones de Estados Unidos de que ayudó a Irán a evadir las sanciones. El Departamento de Estado de EE.

UU. anunció sanciones contra Ali Maarij al-Bahadli, alegando que abusó de su cargo gubernamental para desviar petróleo iraquí en apoyo del régimen iraní. Sin embargo, el ministerio iraquí ha negado las acusaciones y ha recalcado la importancia de la transparencia en la resolución de este tipo de casos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado una llamada 'muy buena' con el presidente Trump, en la que discutieron la situación en Oriente Medio y la coordinación con socios regionales. Ambos líderes están de acuerdo en que Irán 'nunca' debe tener un arma nuclear





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