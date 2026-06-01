Tensiones entre Ecuador y Colombia aumentan tras denuncia de interferencia en elecciones

El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, denunció una presunta interferencia del gobierno de Ecuador en las elecciones presidenciales de Colombia. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue acusado de "meter mano" en el proceso electoral colombiano y de actuar en coordinación con el candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella.

Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador han aumentado las tensiones entre su país y el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. El senador Iván Cepeda , candidato del izquierdista Pacto Histórico, denunció una presunta interferencia del gobierno de Ecuador en las elecciones presidenciales de Colombia.

El aspirante oficialista acusó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de "meter mano" en el proceso electoral colombiano y de actuar en coordinación con el candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella. Con el 43,74% de los votos, De la Espriella se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará a Cepeda, que obtuvo el 40,90%, en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

"Autoridades e incluso gobiernos extranjeros están metiéndole la mano a nuestras elecciones, como ha ocurrido con el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella", afirmó Cepeda en un discurso pronunciado tras conocerse los resultados. Las declaraciones se producen después de que el gobierno colombiano rechazara el sábado una iniciativa anunciada por Noboa para eliminar los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia, una medida que el mandatario ecuatoriano vinculó a un acuerdo alcanzado con el candidato de derecha radical.

A un día de los comicios, Noboa anunció que eliminaría el impuesto del 100% aplicado a determinados productos colombianos tras conversar con De la Espriella.

"Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países", escribió el presidente ecuatoriano en la red social X. "Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos", añadió.

Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta con su nueva derecha y peleará la presidencia de Colombia frente a la izquierda de Iván Cepeda Quién es Abelardo de la Espriella, el empresario que promete gobernar Colombia con "mano de hierro" inspirado en Bukele y Milei Qué necesitan De la Espriella y Cepeda para ganar en segunda vuelta y convertirse en presidente de Colombia "Tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos". Poco después, la Cancillería colombiana calificó el anuncio como una "deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia".

En un comunicado, también señaló que las declaraciones de Noboa constituyen una "intromisión de un líder extranjero" y una "violación flagrante del principio de no intervención en los asuntos internos". Noboa, quien se convirtió en el presidente más joven de la historia de Ecuador tras ganar las elecciones presidenciales en abril de 2025, fue uno de los primeros mandatarios de la región en reaccionar a los resultados de la primera vuelta colombiana.

"Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real", escribió Noboa en referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Además de denunciar una presunta injerencia extranjera, Cepeda afirmó que no reconocerá los resultados definitivos de las elecciones hasta que se aclaren "las dudas" sobre el censo electoral y varias impugnaciones presentadas en mesas de votación. El candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro aseguró que existe una diferencia de 885.000 personas en el padrón electoral. Cepeda afirmó, sin presentar pruebas, que existe una diferencia de 885.000 personas en el padrón electoral.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", declaró durante una intervención ante cientos de simpatizantes en Bogotá, sin presentar pruebas que respaldaran la afirmación. "Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió en X. "Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (... ) que tiene 800.000 personas adicionales.

Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados", añadió. De la Espriella respondió con dureza a las declaraciones del oficialismo y pidió que se respete el resultado de las urnas.

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", afirmó. El candidato habló ante sus seguidores en el malecón de Barranquilla tras llegar en una embarcación por el río Magdalena. Ofreció un discurso desde una tarima protegida por un cristal blindado





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