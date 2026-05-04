Tensiones en Ormuz desploman las bolsas y disparan el petróleo

Las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz provocan fuertes caídas en las bolsas europeas y estadounidenses, así como un aumento significativo en el precio del petróleo. El conflicto amenaza la estabilidad económica global.

Los mercados financieros globales están reaccionando negativamente a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz , un punto crítico para el suministro energético mundial. Las bolsas europeas experimentaron fuertes caídas al inicio de mayo, impulsadas por los ataques a buques e infraestructuras petroleras en Oriente Próximo.

El Ibex 35, el principal índice bursátil español, cerró la sesión del lunes con un descenso del 2,39%, alcanzando los 17.356,1 puntos, su peor jornada desde el inicio del conflicto bélico. El sector bancario español, con pérdidas significativas en BBVA, Unicaja y Santander, fue el principal factor de esta caída. Otros mercados europeos también sufrieron: el Dax alemán cedió un 1,28%, el Cac 40 francés un 1,71% y el FTSE Mib italiano un 1,59%.

Wall Street también se vio afectado, con el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registrando pérdidas. El precio del petróleo se disparó ante la incertidumbre. El Brent, el crudo de referencia europeo, subió un 5,38% hasta los 113,99 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, repuntó un 3,68% hasta los 105,69 dólares por barril.

Esta subida se produce tras una semana de volatilidad, con el Brent llegando a alcanzar los 126 dólares por barril debido a las declaraciones del expresidente Trump sobre la posibilidad de bloquear el estrecho de Ormuz como una estrategia más efectiva contra Irán que un ataque militar directo. Además, la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP+, el mayor cartel petrolero del mundo, y el anuncio de un aumento de la producción de 188.000 barriles diarios a partir de junio, han contribuido a la inestabilidad del mercado.

El gobierno español está considerando medidas para mitigar el impacto del aumento de los precios de los alimentos debido a la crisis. La situación se ha complicado aún más con el anuncio del 'Proyecto Libertad' por parte del gobierno estadounidense, una iniciativa destinada a ayudar a buques y tripulaciones a escapar del golfo Pérsico. Irán ha respondido amenazando con atacar cualquier buque extranjero que intente cruzar el estrecho de Ormuz sin su autorización.

Teherán incluso ha afirmado haber atacado un buque estadounidense con dos misiles, lo que ha sido negado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Sin embargo, CENTCOM ha confirmado que varios destructores estadounidenses están operando en el golfo de Arabia y han logrado escoltar dos barcos mercantes estadounidenses a través del bloqueo iraní.

Además, un buque surcoreano con bandera panameña ha sufrido un incendio en el estrecho de Ormuz, y se ha reportado un 'gran incendio' en instalaciones petroleras en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, atribuido al impacto de un dron iraní. Estos incidentes intensifican la preocupación por la seguridad marítima y la estabilidad regional, y sugieren una escalada continua de las tensiones en la región





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