Tensiones en Medio Oriente: Diálogos clave entre Irán, EE.UU. y Líbano ante el riesgo de escalada

Funcionarios iraníes y paquistaníes discuten mensajes con EE.UU. mientras Israel y Líbano exploran un alto el fuego. La crisis energética global se agrava por el conflicto.

Funcionarios iraníes y el jefe militar de Pakistán se reunirán hoy en Teherán para analizar los mensajes intercambiados entre Irán y Estados Unidos . La Casa Blanca expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, mientras las fuerzas de Irán amenazaron el transporte marítimo en el Mar Rojo si Estados Unidos continúa con el bloqueo de los puertos iraníes. Tras las conversaciones entre Líbano e Israel el martes, el gabinete de seguridad de Israel se reúne hoy para debatir un posible alto el fuego, según una fuente israelí.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió que la crisis energética precipitada por el conflicto con Irán hará subir los precios en muchos países y probablemente descartará la posibilidad de recortar los tipos de interés en el Reino Unido. En el marco de las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, Bailey afirmó que la inflación será mayor y tendrá un efecto negativo en la actividad económica global. Añadió que la mayor inflación y el menor crecimiento económico han dejado a los bancos centrales ante una disyuntiva difícil. Antes del conflicto, se preveía uno o dos recortes de los tipos de interés este año en el Reino Unido, pero esa previsión ha cambiado. El banco central no se apresurará a subir los tipos de interés, sino que esperará a ver cómo afecta el conflicto a la economía británica y a la inflación.

Rachel Reeves, ministra de Finanzas británica, calificó de error la decisión de Estados Unidos de finalizar las conversaciones con Irán y lanzar la guerra, declarando que no está convencida de que el mundo esté más seguro.

Una llamada directa entre los líderes de Israel y Líbano sería un momento histórico en el Medio Oriente moderno, especialmente ante los conflictos en curso. Años de conflicto han impedido relaciones diplomáticas, pero Estados Unidos está presionando para lograr un alto el fuego y un acuerdo de paz más amplio. Se espera que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Líbano, Joseph Aoun, hablen hoy, aunque la presidencia libanesa aún no se ha pronunciado. La guerra entre Israel y Hezbollah sigue activa, con ataques mortales por parte de Israel y lanzamientos de cohetes y drones por parte de Hezbollah.

El expresidente Donald Trump busca un alto el fuego y ha presionado a Israel para que reduzca sus ataques en Líbano. Israel ha fijado un listón alto para un acuerdo, incluyendo el desarme de Hezbollah. Estados Unidos organizó conversaciones directas y el gabinete de seguridad israelí debatió un alto el fuego. Trump busca un acuerdo más amplio con Irán, y Teherán exige el cese de los combates en Líbano como parte del acuerdo. Trump anunció la llamada entre Netanyahu y Aoun, afirmando que podría brindar un respiro. Señaló que han pasado unos 34 años desde la última conversación entre ambos líderes, refiriéndose implícitamente al encuentro de 1982 entre Menahem Begin y Bachir Gemayel.

Funcionarios de Pakistán han mantenido canales de comunicación abiertos entre Estados Unidos e Irán, a menos de una semana de que expire la tregua. Islamabad ha buscado fomentar el diálogo, facilitar el intercambio de mensajes y ayudar a crear las condiciones propicias para negociaciones significativas, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi.





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