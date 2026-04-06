Tensiones en la Izquierda: Iglesias Critica el Acuerdo Andaluz y Cuestiona la Estrategia de Sumar

El cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, genera controversia al criticar el acuerdo entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos en Andalucía, señalando la falta de participación y transparencia. Además, critica la estrategia de Sumar y sugiere una “desafección” entre la militancia. Sumar, por su parte, anuncia medidas para prorrogar contratos de alquiler, ignorando las críticas de Iglesias.

El pasado Viernes Santo, justo antes de que se cerrara el plazo establecido, se alcanzó un acuerdo crucial en Andalucía: Izquierda Unida, Sumar y Podemos anunciaron su intención de concurrir juntos a las elecciones del 17 de mayo. Este pacto, sin embargo, se vio empañado por la posterior crítica de Podemos a sus propios términos, expresada a través de una nota de prensa.

El lunes siguiente, Pablo Iglesias, en su rol de tertuliano en Radio Nacional de España, profundizó en la situación, generando aún más controversia. Iglesias expresó abiertamente una “inmensa desilusión” entre la gente de izquierdas, argumentando que el acuerdo carecía de mecanismos participativos y que se había gestado sin la debida consulta a la militancia y a la ciudadanía. Criticó severamente la falta de transparencia en la elección de los candidatos, cuestionando la legitimidad del nombramiento de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, como cabeza de lista y la asignación de posiciones en listas como la de Jaén (encabezada por Podemos) y los puestos número dos en Sevilla y Málaga, considerados poco prometedores. Iglesias calificó la situación como una “sensación de desafección” provocada por la exclusión de los militantes y la ciudadanía en el proceso. La intervención de Iglesias no solo se centró en criticar el acuerdo andaluz, sino que también incluyó elogios al encuentro entre Irene Montero y Gabriel Rufián en Barcelona el jueves anterior, describiéndolo como un “tándem de liderazgos” y sugiriendo que, sobre esa base, la izquierda española podría tener opciones e incluso sorprender en las elecciones generales. No obstante, contrastó este enfoque con el modelo de Sumar, acusándolo de priorizar los acuerdos de despacho y de excluir la participación ciudadana mediante primarias. Iglesias acusó a Sumar de orquestar una dinámica similar a un “juego de tronos”, cuyo objetivo sería “matar a Podemos” con el beneplácito del PSOE. En la rueda de prensa, liderada por los ministros Ernest Urtasun (Comuns) y Mónica García (Más Madrid), se anunció una serie de reuniones al margen del PSOE para impulsar el decreto de prórroga de los contratos de alquiler, una medida que, de ser aprobada, extendería los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 hasta por dos años, manteniendo las condiciones originales. Urtasun enfatizó la independencia de Sumar en este tema y destacó que la prórroga de los contratos de alquiler es una “principal preocupación del país”. Se estima que esta medida beneficiaría a 2,7 millones de inquilinos en España. Al ser cuestionados sobre las declaraciones de Iglesias y la posibilidad de un futuro acuerdo con Podemos a nivel nacional, Urtasun respondió con firmeza, recordando la coalición de 2023 y remitiendo a Podemos cualquier pregunta sobre su posición actual, insistiendo en que Sumar continuaría trabajando en sus propios objetivos





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