Tensiones en el Pentágono: Hegseth despide al jefe del Ejército en medio de desconfianza

El secretario de Defensa Pete Hegseth destituyó al general Randy George después de meses de tensión por ascensos bloqueados y una cultura de hermetismo. La decisión refleja un patrón de despidos y control estricto en el Pentágono.

A principios de abril, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, general Randy George, decidió que era momento de reunirse en persona con el secretario de Defensa, Pete Hegseth .

George quería aliviar la creciente tensión que se había acumulado durante meses, especialmente después de que Hegseth interviniera directamente en las carreras de oficiales generales, bloqueando el ascenso de cuatro coroneles a generales de una estrella. La relación entre ambos era prácticamente inexistente; George había tenido escaso contacto con Hegseth desde que este asumió el cargo, y la comunicación era casi nula antes de que el secretario interfiriera en los ascensos.

Esto formaba parte de un patrón más amplio: en la oficina de Hegseth, la información se manejaba con extremo hermetismo, y pocos fuera de su círculo cercano conocían sus planes para el Pentágono. Hegseth desconfiaba profundamente de muchos a su alrededor; algunos soldados debían firmar acuerdos de confidencialidad para conocer operaciones, y las pruebas de polígrafo se habían vuelto habituales.

El 1 de abril, George solicitó una reunión para hablar de las prioridades del secretario, como tecnología y mejora del equipamiento, y cómo el Ejército trabajaba para cumplirlas. Pero nunca se celebró: al día siguiente, George fue despedido. Esta historia se basa en entrevistas con quince funcionarios actuales y exfuncionarios del Pentágono. Casi desde el inicio de su mandato, Hegseth ha mostrado desconfianza hacia los funcionarios civiles y militares, sospechando de sus lealtades.

Ha despedido a más de dos decenas de altos oficiales, forzó la salida de un secretario de la Marina y ha intervenido en ascensos en todas las ramas militares. Aunque el momento del despido de George fue abrupto e inesperado -ocurrió mientras el secretario del Ejército, Dan Driscoll, estaba fuera de la ciudad y sorprendió a los altos mandos-, el despido en sí no lo fue, pues era la culminación de meses de tensión.

Hegseth y sus aliados cercanos a Trump habían sido escépticos respecto a George desde el principio, en parte porque este sirvió como asistente del exsecretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración Biden. Ese cargo militar apolítico fue uno de varios en una larga carrera que incluyó comandar tropas en Irak y Afganistán, lo que le permitió desarrollar relaciones con legisladores.

Los despidos y el acceso restringido han sido una piedra angular del mandato de Hegseth, y esta cultura de hermetismo ha permeado otras oficinas del Pentágono, creando luchas internas entre altos líderes civiles. Un funcionario del Pentágono comentó: 'Todo lo que hacíamos a diario, calculábamos: ¿Va a mantener esto al jefe en su puesto, o va a hacer que lo despidan? Cada día, cada decisión, ese era un factor de planificación. Es muy inusual que eso se considere tan seriamente'.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió las acciones diciendo que las fuentes anónimas tienen una agenda política y que se tomaron medidas decisivas para alinear el liderazgo militar con las prioridades del presidente y el secretario. La situación refleja un Pentágono donde la confianza es escasa y el miedo a represalias condiciona cada movimiento, mientras Hegseth consolida su control sobre las fuerzas armadas





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