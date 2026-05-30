Tensiones en el centro de detención de ICE en Nueva Jersey

Una multitud se reunió frente al centro de detención Delaney Hall, de ICE, en Newark, Nueva Jersey, para protestar contra las condiciones inhumanas y las tensiones entre manifestantes y partidarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

CNN — Una multitud fue creciendo frente al centro de detención Delaney Hall, de ICE , en Newark , Nueva Jersey , este sábado por la mañana, mientras un grupo de partidarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés) se enfrentaba a manifestantes.

Los agentes de las fuerzas del orden llegaron en motocicletas amarillas y azules y en todoterrenos para ayudar a controlar a la multitud, mientras que otros montaban barricadas metálicas en un intento por mantener separados a los dos grupos. A medida que más gente se sumaba a la protesta, un equipo SWAT llegó con equipo antidisturbios completo, acompañado por agentes de los departamentos de policía de la zona y de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

Agentes de policía de Newark llegan al lugar frente al centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, este sábado 30 de mayo de 2026 por la mañana. Durante la noche, se amplió considerablemente el perímetro de seguridad alrededor del centro de detención. Se instalaron controles de la policía estatal en ambos extremos de la calle de Delaney Hall, con agentes bloqueando el acceso a los vehículos desde al menos media milla (casi un kilómetro) de distancia.

Se colocaron barricadas de cemento en la calle y se han instalado nuevas vallas de alambre y barricadas de tráfico frente a las puertas de entrada a las instalaciones. Agentes de policía de Newark instalan una valla frente a Delaney Hall este sábado. Los organizadores de la manifestación ‘Apoya a ICE’ habían instado a los participantes a mantenerse a salvo y pacíficos, y a respetar las leyes.

La protesta estalló horas después de que la Policía Estatal de Nueva Jersey despejara la zona el viernes por la noche, cuando los manifestantes lanzaron botes de gas y fuegos artificiales contra los agentes que escoltaban a los vehículos que sacaban a los empleados de las instalaciones de ICE. Los manifestantes llevan días reunidos frente a las instalaciones de propiedad privada, con capacidad para 1.000 personas, donde se denuncian condiciones inhumanas desde hace meses.

Las tensiones aumentaron a las afueras de Delaney Hall, un centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, el 24 de mayo de 2026. Artículo relacionado ¿Qué pasa en el centro de detención de ICE en Nueva Jersey donde hay una huelga de hambre?

Las tensiones se recrudecieron por primera vez durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones miserables, según afirmaron algunos de sus abogados. Durante una reunión del gabinete el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó a los políticos que se pronunciaban sobre las condiciones en las instalaciones, afirmando que ‘solo había un puñado de personas que se negaban a comer porque querían la comida de su grupo étnico o la comida propia de su etnia’.

‘Muchos detenidos han tenido que soportar gusanos en su comida, y yo no diría, como afirmó el Sr. Mullin, que se trata de una ‘elección étnica de comida’; creo que simplemente no quieren comer gusanos’, declaró el sábado a CNN Alex Minogue, abogado de Nova Law Group, que representa a personas en el centro. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha seguido rechazando las acusaciones de condiciones de vida inhumanas.

‘Los políticos defensores de los santuarios están difundiendo calumnias categóricamente falsas sobre el centro Delaney Hall de ICE en Nueva Jersey. Este tipo de calumnias está incitando a disturbios violentos fuera del centro de ICE en Nueva Jersey’, afirmó la subsecretaria en funciones del DHS, Lauren Bis, en un comunicado el viernes.

‘Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha sido tratado mejor que los inmigrantes ilegales. Se les proporcionan tres comidas al día, atención médica y se les garantiza el debido proceso’, agregó en el comunicado.

La policía estatal establece una zona de protesta fuera de Delaney Hall Las autoridades de Nueva Jersey anunciaron el viernes que la policía estatal asumiría las operaciones de seguridad pública de los agentes de ICE fuera de Delaney Hall ‘para ayudar a calmar los ánimos’ tras días de protestas que en ocasiones se han intensificado.

‘Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública, y debemos aprovechar esta oportunidad para calmar los ánimos’, declaró la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en una rueda de prensa el viernes. Sherrill dijo que la policía estatal establecería una ‘zona de protesta pacífica y protegida en el área situada justo frente al Delaney Hall’





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