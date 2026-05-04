Tensiones en aumento: Trump amenaza a Irán por el estrecho de Ormuz

La operación Proyecto Libertad de Trump intensifica la confrontación con Irán, con amenazas directas y acusaciones de ataques a buques. Un incendio provocado por drones en los Emiratos Árabes Unidos agrava la situación.

La iniciativa denominada Proyecto Libertad , impulsada por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, ha desencadenado una notable escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán .

La situación ha llegado a un punto crítico, con el presidente estadounidense amenazando con una respuesta devastadora contra Irán en caso de que este ataque a buques estadounidenses involucrados en el Proyecto Libertad, llegando a declarar que 'borraría de la faz de la Tierra' a Irán. Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a Fox News, donde Trump también afirmó que Irán ha mostrado una mayor disposición a negociar un acuerdo de paz, atribuyéndolo a la superioridad militar de Estados Unidos.

Trump enfatizó la capacidad bélica de su país, destacando la abundancia y calidad de sus armas, municiones y equipamiento, distribuidos en bases militares alrededor del mundo. En una publicación en su red social Truth Social, Trump acusó a Irán de atacar a países no participantes en el Proyecto Libertad, mencionando específicamente un buque de carga surcoreano, y sugirió que Corea del Sur podría unirse a la misión.

Informó sobre la destrucción de siete pequeñas embarcaciones iraníes, describiéndolas como el único recurso restante de Irán. Aparte del incidente con el buque surcoreano, no se han reportado daños significativos a la navegación en el estrecho. Se ha anunciado que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una conferencia de prensa en las próximas horas.

El almirante Brad Cooper, al mando del Mando Central de Estados Unidos, confirmó que helicópteros estadounidenses han hundido seis embarcaciones iraníes que, según su versión, representaban una amenaza para buques civiles en el estrecho de Ormuz, información que Teherán ha negado categóricamente. Esta escalada se produce después de que el presidente estadounidense informara al Congreso que las hostilidades habían 'terminado', una estrategia para evitar la necesidad de obtener la autorización del Congreso para una posible acción militar.

Cooper también denunció que Irán ha lanzado misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra buques protegidos por las fuerzas estadounidenses, asegurando que todas las amenazas han sido neutralizadas. Irán, por su parte, afirma que dos buques de la Armada estadounidense fueron alcanzados por el ataque, lo que Estados Unidos niega. El almirante Cooper también informó sobre la limpieza de una ruta marítima en el estrecho de Ormuz, eliminando minas iraníes para permitir el tránsito seguro de buques mercantes.

Además, se ha establecido un 'escudo defensivo' compuesto por helicópteros y aviones de combate estadounidenses para proteger a los buques de carga que salen del estrecho. En su comparecencia ante la prensa, Cooper se abstuvo de confirmar si el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos se ha roto, pero acusó a Irán de adoptar una actitud agresiva en el estrecho de Ormuz.

Cooper reiteró que las fuerzas estadounidenses actúan en defensa de la navegación comercial, proporcionando una protección clara para permitir que los buques salgan del Golfo Arábigo, y que la respuesta de Estados Unidos se limita a contrarrestar la agresión iraní. Paralelamente, un ataque con drones lanzado desde Irán provocó un 'gran incendio' en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara la interceptación de misiles y drones.

La Oficina de Medios de Fuyaira informó que las autoridades confirmaron el incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ), causado por el ataque con dron, y que los equipos de emergencia respondieron de inmediato. La Defensa Civil de Fuyaira continúa trabajando para controlar el incendio, sin proporcionar detalles adicionales sobre los daños o posibles víctimas.

Este incidente representa una nueva escalada en las tensiones regionales, exacerbada por la iniciativa Proyecto Libertad y las acusaciones mutuas entre Estados Unidos e Irán. La situación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se mantiene altamente volátil, con el riesgo de una confrontación militar directa en aumento.

La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los acontecimientos, instando a todas las partes a ejercer la máxima moderación y a buscar una solución diplomática para evitar una escalada aún mayor del conflicto. La seguridad de la navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo está en juego, y las consecuencias de una interrupción podrían ser devastadoras para la economía global





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