Tensión y reproches en el debate electoral final para la Junta de Andalucía

Los candidatos al gobierno andaluz se enfrentan en un debate marcado por la polémica sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama, la inseguridad y la inmigración.

A escasas seis jornadas de que los ciudadanos andaluces acudan a las urnas para decidir el rumbo de su comunidad, los principales liderazgos políticos se citaron en un debate electoral que, lejos de ofrecer un mapa claro de propuestas programáticas, se convirtió en un campo de batalla lleno de reproches y tensiones personales.

Este encuentro, que funcionó como el partido de vuelta tras el primer cara a cara, estuvo marcado desde el inicio por un ambiente gélido y una dinámica de confrontación constante. La jornada comenzó con una serie de intervenciones iniciales que rápidamente derivaron en un silencio incómodo tras la participación de Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, lo que puso de manifiesto la fragilidad de la coordinación del evento y el estado de ánimo crispado de los participantes, quienes priorizaron la descalificación sobre el diálogo constructivo.

Uno de los ejes centrales de la disputa fue la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, especialmente tras los trágicos sucesos ocurridos en Barbate y Huelva. En este bloque, el debate se transformó en un intercambio de culpas donde nadie estuvo dispuesto a asumir responsabilidades reales.

Desde la formación de Vox, se señaló directamente al PP y al PSOE como los artífices de una gestión deficiente que ha dejado a las fuerzas de seguridad sin los medios necesarios para combatir el crimen organizado. Por su parte, María Jesús Montero, representante del PSOE, defendió que el Ejecutivo actual ha incrementado los recursos, lanzando un dardo hacia la etapa de Mariano Rajoy, donde según ella se produjeron recortes significativos en los servicios públicos.

Juan Manuel Moreno, el presidente en funciones y candidato del PP, criticó que la campaña no se detuviera ante la tragedia y cuestionó la gestión de Montero mencionando el caso de Adamuz. En medio de este fuego cruzado, Maíllo reprochó a Moreno la instrumentalización de las víctimas con fines electorales, subrayando que los asesinatos cometidos por el crimen organizado no pueden ser moneda de cambio política.

La sanidad pública, y específicamente la grave crisis relacionada con los cribados de cáncer de mama, fue el punto más álgido del enfrentamiento. María Jesús Montero fue tajante al calificar este fallo no como un error puntual, sino como la punta del iceberg de una política sanitaria que, a su juicio, provoca muertes evitables. Montero cuestionó la coherencia de Moreno al mantener en sus listas a los consejeros de Sanidad responsables de la gestión.

El candidato del PP respondió con una actitud defensiva pero directa, admitiendo que hubo un problema de información que afectó a 2.317 mujeres, de las cuales el 80 por ciento pertenecía a un solo centro hospitalario. Moreno insistió en que su gobierno tuvo la humildad de pedir perdón, algo que calificó como inusual en la política actual, y aseguró que se activó un plan de choque inmediato para subsanar las deficiencias y garantizar que una situación similar no volviese a repetirse en el territorio andaluz.

Por otro lado, la intervención de Gavira, representante de Vox, siguió un ritmo diferente. Tras permanecer en silencio durante gran parte del segundo bloque, aprovechó sus minutos finales para lanzar un discurso centrado en lo que él denomina la prioridad nacional y el sentido común. Gavira vinculó la crisis de los cribados de cáncer con una supuesta falta de voluntad de Moreno para asumir riesgos en la gestión, afirmando que el miedo a meterse en líos tuvo consecuencias sanitarias reales.

No obstante, el núcleo de su mensaje se centró en la inmigración, asegurando que la llegada masiva de extranjeros está colapsando los servicios públicos y generando una sensación de inseguridad creciente entre la población. Sus palabras, pronunciadas con un tono que recordaba más a un mitin electoral que a un debate deliberativo, dejaron a sus adversarios sin margen de respuesta inmediata, ya que el tiempo se había agotado en las disputas previas entre el PP y el PSOE.

El cierre del debate deja un sabor agridulce para el electorado, que se encuentra en la recta final de una campaña donde las encuestas muestran un escenario polarizado. Mientras el Partido Popular lucha por consolidar una mayoría absoluta que le permita gobernar sin concesiones, el PSOE parece estar tocando suelo, enfrentándose a una pérdida de apoyo que pone en riesgo su influencia en la Junta.

Este enfrentamiento final, más centrado en el pasado y en el ataque personal que en la visión de futuro, refleja la fractura política de una región que enfrenta retos estructurales profundos, desde la despoblación en zonas como Jaén hasta la gestión de la salud pública. Los ciudadanos llegarán al domingo con la sensación de que la verdad sobre los fallos administrativos y las responsabilidades políticas sigue siendo un terreno en disputa, donde cada candidato ha intentado blindar su imagen antes del veredicto final de las urnas





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