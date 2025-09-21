Tensión y medidas de seguridad extremas en Glendale ante el funeral de Charlie Kirk

El funeral del activista conservador Charlie Kirk en Glendale, Arizona, genera alta expectación y preocupación por la seguridad, con la presencia de importantes figuras políticas y un despliegue de seguridad sin precedentes.

Glendale (EE.UU.) - A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale , Arizona, la ciudad se encuentra en un estado de creciente tensión. Las autoridades locales y federales están trabajando arduamente para intensificar las medidas de seguridad ante la inmensa expectación que ha generado el evento, y ante la confirmada presencia de numerosas figuras de alto rango de la Administración estadounidense, incluyendo al propio presidente Donald Trump .

El Estadio State Farm de Glendale será el escenario donde líderes políticos, figuras destacadas y una multitud de seguidores del activista ultraconservador asesinado se reunirán para honrar su memoria y celebrar el legado de Kirk, fundador de Turning Point USA, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a la promoción de principios conservadores y la defensa de la libertad de expresión. La muerte de Kirk, ocurrida el 10 de septiembre tras ser víctima de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley, ha desencadenado un intenso debate público sobre temas cruciales como la seguridad personal y la libertad de expresión, los cuales ahora definen el contexto del funeral.\Ante este clima de tensión, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha respondido reforzando la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale. Para ello, se ha movilizado un considerable despliegue de agentes federales, que están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar el orden público y la protección de los asistentes al evento. Según un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades están investigando diversas amenazas, cuya credibilidad aún no ha sido confirmada, dirigidas a individuos que planean asistir al homenaje póstumo a Kirk. A pesar de no poder confirmar la veracidad de estas amenazas, las autoridades han decidido tomar precauciones adicionales debido a los posibles riesgos asociados. El DHS ha asignado al funeral la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel de protección reservado para eventos de alta importancia y visibilidad, como la Super Bowl, lo que refleja la magnitud de la operación de seguridad.\La preocupación por la seguridad se ha visto acentuada por incidentes recientes, como la detención el viernes de un hombre armado por parte del servicio secreto en el propio Estadio State Farm, acusado de hacerse pasar por agente de la ley. El Servicio Secreto informó a medios nacionales que el hombre, de 42 años, logró ingresar al estadio “antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad”, lo que subraya la complejidad del desafío de garantizar la seguridad de un evento de esta envergadura. Se espera que el homenaje, titulado 'Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk', atraiga a una multitud estimada de más de 100.000 personas. Entre los invitados de honor se encuentran figuras prominentes como el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien era un amigo cercano de Kirk; Erika Kirk, la viuda de Kirk y recientemente nombrada directora ejecutiva de Turning Point, y varios altos funcionarios de la Administración, que llegarán en dos aviones designados para el evento, según declaraciones de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. La presencia de tan altas personalidades y la movilización de recursos sin precedentes evidencian la importancia que el Gobierno estadounidense otorga a la figura de Charlie Kirk y al homenaje en su memoria. “El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios del Gabinete hablarán mañana en su funeral en Arizona. De hecho, vamos a llevar dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso da una idea de cuántas personas de los más altos niveles de nuestro Gobierno lo apreciaban”, comentó Levitt





