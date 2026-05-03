Tensión por el proyecto de ampliación del río Tordera: Agricultores denuncian riesgo para sus tierras

El proyecto de la ACA para ampliar el cauce del Tordera genera controversia en Malgrat de Mar, donde los agricultores temen por la viabilidad de sus explotaciones y denuncian falta de transparencia.

La propuesta de ampliación del cauce del río Tordera en su tramo final, dentro de la comarca del Maresme, ha desatado una fuerte controversia y tensiones significativas entre las diversas administraciones públicas y el sector agrario de Malgrat de Mar, situado en el norte del litoral barcelonés.

La Cooperativa Progrés Garbí, representante de los agricultores locales, se ha alzado como la principal voz de oposición a este proyecto. La iniciativa, impulsada por la Agencia Catalana del Agua (ACA), contempla una modificación sustancial del curso del río y de sus defensas fluviales, con el objetivo de facilitar una inundabilidad controlada en áreas específicas.

Sin embargo, los agricultores argumentan que esta medida pone en grave peligro tierras de cultivo de valor histórico y compromete la viabilidad económica de numerosas explotaciones agrícolas de la región. El origen de esta problemática se remonta a los devastadores efectos del temporal Gloria en enero de 2020, que puso de manifiesto la extrema vulnerabilidad de la cuenca baja del río Tordera ante fenómenos meteorológicos extremos.

A raíz de este episodio, en el año 2022 se presentaron diversas alternativas para mitigar los riesgos futuros de inundaciones. La ACA propuso inicialmente tres opciones: mantener la situación actual, elevando el margen del río a la altura de Palafolls; ensanchar el cauce del río en aproximadamente 40 metros en su tramo final; o bien, desplazar el margen derecho del río unos 500 metros hacia el Rec Viver, un brazo secundario del Tordera.

La ACA, respaldada por el Ayuntamiento de Malgrat de Mar, ha optado finalmente por la tercera alternativa, la cual se considera la más intervencionista y, por ende, la que genera mayores inquietudes entre el sector agrario. Según Xavier Castells, gerente de la cooperativa agrícola El Progrés-Garbí, esta opción 'implica restringir la actividad agraria en zonas que podrían verse afectadas por inundaciones', lo que supone un impacto directo sobre la zona agrícola conocida como Pla de Grau.

La principal preocupación de los agricultores radica en el impacto directo sobre sus tierras de cultivo. La alternativa seleccionada prevé el retroceso o la eliminación de pequeñas elevaciones de terreno (motas) para permitir inundaciones periódicas, lo que genera una gran incertidumbre entre los agricultores. Esta imprevisibilidad afecta no solo a la producción agrícola, sino también a las relaciones comerciales con los clientes y a la planificación de las campañas agrícolas.

Además, según Castells, el modelo productivo de la zona no está adaptado a estas condiciones de riesgo de inundación.

'No es una agricultura diseñada para inundarse regularmente', explica el gerente de la cooperativa, añadiendo que los campos podrían quedar inutilizados durante periodos prolongados. 'Es abandonar al agricultor a su suerte', resume con preocupación. En paralelo a las preocupaciones económicas y productivas, los agricultores denuncian una falta de transparencia y coherencia en la comunicación por parte de la ACA, la Generalitat de Catalunya (Govern) y el Ayuntamiento de Malgrat de Mar.

A pesar de que las autoridades han insistido en que 'no hay nada decidido', los agricultores perciben indicios que sugieren lo contrario.

'Una cosa es decir que no está decidido, y otra muy distinta es que ya se estén llevando a cabo acciones concretas', afirma Castells, cuestionando la verdadera voluntad de diálogo. La decisión de la ACA ha sorprendido al sector agrario, que asegura no haber sido consultado de manera efectiva.

'No hemos mantenido ninguna conversación ni con el camping afectado ni con otros actores relevantes', afirma Castells. Los planes de la ACA también contemplan la desaparición del camping situado junto al río, el cual se inundó completamente durante el temporal Gloria debido a su ubicación en la zona del delta, donde el río se desborda con mayor facilidad. Ante esta situación, los agricultores de la Baixa Tordera han iniciado una serie de movilizaciones y demandas para detener el proyecto.

Exigen la retirada inmediata de la alternativa 3 y la reapertura de un proceso de diálogo genuino. Entre las acciones llevadas a cabo se incluyen tractoradas y reuniones con responsables institucionales. El objetivo, según Castells, es reabrir el debate 'desde cero' y encontrar soluciones que permitan conciliar la gestión de las inundaciones con la preservación de la actividad agrícola, garantizando así la sostenibilidad del sector y el futuro de las comunidades rurales de la zona.

La búsqueda de un equilibrio entre la protección contra inundaciones y el mantenimiento de la actividad económica local se presenta como un desafío crucial para las autoridades y los agricultores de Malgrat de Mar





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