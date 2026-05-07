Tensión Política y Consenso Sanitario por el Arribo de Crucero con Hantavirus a Tenerife

El Gobierno de España autoriza el desembarco del buque MV Hondius en Canarias tras una petición de la OMS, generando un choque con el presidente canario Fernando Clavijo mientras expertos avalan la seguridad de la medida.

La llegada del crucero MV Hondius a las islas Canarias ha desencadenado un intenso conflicto administrativo y político entre el gobierno regional y la administración central de España.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su rotunda oposición a que el buque atraque en Tenerife, lanzando duras críticas hacia el presidente del Gobierno por haber aceptado el desembarco sin proporcionar la información suficiente a las autoridades locales. Clavijo ha expresado una profunda preocupación basada en la capacidad de mutación de los virus, comparando la situación con los inicios de la pandemia de COVID-19, donde los vectores de contagio evolucionaron rápidamente.

El mandatario canario se ha cuestionado públicamente cómo es posible que existan siete personas contagiadas en el mismo barco si la transmisión entre humanos se considera difícil, señalando que estas dudas son compartidas por los profesionales de la sanidad pública de la región y que no han recibido respuestas satisfactorias. En consecuencia, ha asegurado que agotará todas las vías legales disponibles para evitar que el barco acceda a los puertos canarios, argumentando que no puede existir un criterio meramente político en una cuestión de salud pública y que Cabo Verde, país donde el barco se encontraba fondeado, debería haber sido el responsable de la repatriación, especialmente dada la ausencia de protocolos específicos en Canarias para este tipo de infectados.

No obstante, la decisión de permitir el desembarco en territorio español no ha sido un acto unilateral, sino el resultado de una petición formal y urgente realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director de este organismo envió una misiva detallada al presidente Pedro Sánchez solicitando que se permitiera el desembarco de los pasajeros y la tripulación del MV Hondius lo antes posible.

El objetivo principal de esta solicitud era mitigar el impacto psicológico negativo en las personas a bordo y asegurar que aquellos que padecieran problemas de salud no relacionados con el hantavirus recibieran la atención médica adecuada. En dicha comunicación, la OMS advirtió explícitamente que Cabo Verde carecía de la infraestructura y la capacidad necesaria para gestionar la situación, apelando a las normativas internacionales de salud y al sentido de solidaridad global.

Tras una reunión coordinada con representantes de la Unión Europea, el Gobierno de España aceptó la petición. Como medida de seguridad previa, los casos positivos confirmados de hantavirus fueron evacuados mediante vuelos directos hacia los Países Bajos, lo que significa que el barco llegará a España sin pasajeros infectados activos, contando además con la supervisión constante de dos médicos especialistas a bordo. Desde el ámbito científico y médico, la decisión ha sido ampliamente respaldada por diversos expertos.

Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, ha defendido que España es el país más cercano con la capacidad técnica necesaria para gestionar un brote de este tipo, calificando la medida como razonable y justa. En sintonía con esto, Marcos López Hoyos, director científico del IDIVAL, ha subrayado que la transmisión del hantavirus, que ocurre principalmente a través de roedores y por contacto respiratorio estrecho, es perfectamente controlable en un entorno confinado como un barco y con la preparación sanitaria del Estado español.

Por su parte, Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la SEMPSPGS, ha recordado que ningún país puede rechazar una solicitud de ayuda humanitaria si dispone de los medios para prestarla. España cuenta con la Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y una robusta Red de Vigilancia en Salud Pública, lo que garantiza que cualquier posible contacto sea monitorizado estrictamente. El buque atracará en el puerto secundario de Granadilla de Abona, permitiendo una repatriación segura y eficiente.

Según los epidemiólogos, el riesgo para la población general se mantiene en el nivel más bajo, basándose en la experiencia previa y en simulacros sanitarios, priorizando así tanto la ciencia como la humanidad





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