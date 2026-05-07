Tensión entre el Gobierno de España y Canarias por brote de hantavirus en crucero

Análisis del conflicto político y sanitario derivado de la gestión del crucero MV Hondius y la disputa sobre la asistencia médica en las Islas Canarias.

En una jornada marcada por la tensión institucional y la urgencia sanitaria, los ministros de Sanidad , Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han mantenido un encuentro clave en Madrid con el presidente de las Islas Canarias , Fernando Clavijo .

El objetivo primordial de esta reunión es analizar detalladamente la gestión del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, una situación que ha provocado un serio desencuentro entre el Ejecutivo central y el Gobierno regional canario. Esta crisis no solo pone a prueba los protocolos de salud pública, sino que evidencia las discrepancias en la toma de decisiones cuando intervienen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya recomendación fue seguida por Madrid pero cuestionada frontalmente por el gobierno de Las Palmas.

El núcleo del conflicto reside en la decisión del Gobierno de España de aceptar la petición de la OMS para que el crucero, que transportaba a un total de 147 personas, incluyendo a 14 ciudadanos españoles, recibiera asistencia médica y logística en territorio canario. Fernando Clavijo ha expresado su malestar público, argumentando que la comunidad autónoma se oponía a esta medida.

Desde la perspectiva canaria, la solución más lógica y segura habría sido la repatriación directa de los pasajeros y la tripulación desde Cabo Verde, lugar donde la embarcación había permanecido fondeada durante varios días. El presidente canario sostiene que trasladar el riesgo sanitario a las islas era innecesario y potencialmente peligroso, especialmente considerando que los afectados podían haber sido gestionados desde el punto de origen o enviados directamente a sus países de procedencia sin pasar por el archipiélago.

Un factor agravante en esta secuencia de eventos fue la coincidencia temporal de la toma de decisiones con el viaje oficial de Fernando Clavijo a Bruselas. Mientras se decidía el destino del MV Hondius, el mandatario canario se encontraba en la capital europea atendiendo una agenda apretada de reuniones estratégicas.

Entre sus compromisos destacaban encuentros con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, con quienes discutió temas vitales para la economía de las islas, tales como la financiación de las regiones ultraperiféricas y la fiscalidad aplicada al transporte aéreo y marítimo. Esta ausencia física de Clavijo en España durante las 48 horas críticas parece haber intensificado la sensación de falta de coordinación y comunicación entre los distintos niveles gubernamentales.

La controversia se ha extendido al ámbito de la transparencia informativa. El Gobierno de Canarias ha denunciado en repetidas ocasiones que no ha recibido la información necesaria ni suficiente sobre el estado real de salud de los pasajeros del buque neerlandés. Por el contrario, el Ministerio de Sanidad ha negado categóricamente estas afirmaciones, asegurando que los canales de comunicación han estado abiertos y que los datos han sido compartidos según los protocolos establecidos.

Ante este bloqueo, Clavijo ha llegado a solicitar una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscando una aclaración directa sobre los criterios utilizados para priorizar la asistencia en Canarias sobre la repatriación desde África. Aunque dicho encuentro presidencial aún no se ha materializado, se ha logrado establecer un puente técnico.

Como medida inmediata de control sanitario, se ha determinado que los catorce ciudadanos españoles afectados por el brote de hantavirus sean trasladados y aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Esta decisión busca centralizar la atención médica especializada y evitar la propagación del virus en el archipiélago.

Para mitigar la tensión política y asegurar que la gestión de la crisis sea eficiente, ambos gobiernos han acordado instaurar un sistema de coordinación técnica exhaustivo, que consiste en dos reuniones diarias, una matutina y otra vespertina. Este esfuerzo de sincronización busca evitar nuevos malentendidos y garantizar que la salud pública prevalezca sobre las disputas administrativas.

La reunión presencial de este jueves entre García, Torres y Clavijo será decisiva para cerrar las brechas y definir la hoja de ruta final en este complejo escenario sanitario





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