Los demócratas envían cartas legales a la administración Trump exigiendo la preservación de documentos y el desactivado de eliminación automática en mensajería cifrada antes de asumir el control del Congreso en enero.

Los demócratas en el Congreso y la Casa Blanca se enfrentan directamente por acusaciones de destrucción de documentos oficiales y violaciones de las leyes de conservación de registros. Este conflicto político y legal ha surgido antes de que la oposición tome el control efectivo de las comisiones parlamentarias. Los legisladores y los investigadores del partido minoritario expresan una creciente preocupación sobre las acciones de la administración Trump durante este período de transición de poder. La situación ha desencadenado una serie de cartas formales dirigidas a diversas agencias federales para garantizar la integridad de los registros públicos.

Cartas de preservación y desactivación de apps cifradas

La respuesta inmediata a estas preocupaciones ha sido una avalancha de comunicaciones escritas enviadas a lo largo de todo el Gobierno federal. Estas cartas exigen explícitamente que los funcionarios gubernamentales guarden adecuadamente todos los registros oficiales correspondientes a sus tareas. Además, los legisladores están solicitando la desactivación de la configuración de eliminación automática en las aplicaciones de mensajería cifrada utilizadas por el personal administrativo. Este paso preventivo busca asegurar que las futuras investigaciones parlamentarias no se vean obstaculizadas por la pérdida de evidencia digital crítica.

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Defensa de la Casa Blanca y resistencia anticipada

La Casa Blanca ha respondido a estas acusaciones afirmando categóricamente que los demócratas están planteando acusaciones sobre la destrucción de archivos sin presentar pruebas concretas. No obstante, la administración ha indicado que no reconoce ninguna obligación legal de cumplir con las demandas de conservación o entrega de documentos antes de que la minoría demócrata asuma el control de las comisiones en enero. Esta postura tensa está sentando las bases para una potencial batalla legal entre el ejecutivo y el legislativo. Los demócratas se preparan para llevar a cabo investigaciones de gran alcance contra la administración Trump.

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Preocupaciones específicas sobre la aplicación de mensajería

El representante demócrata Jamie Raskin, con sede en Maryland y futuro presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ha mostrado una alarma particular. Raskin está especialmente preocupado por el uso de la aplicación de mensajería Señal por parte de los empleados federales como un método para eludir la supervisión futura. En cartas enviadas al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Raskin señaló pruebas contundentes de destrucción y ocultación generalizada de registros. Estos actos parecerían tener el propósito expreso de evadir las leyes federales de preservación de registros en los niveles más altos de las agencias.

Evidencia de eliminación automática y perspectivas legales

La evidencia citada por Raskin incluye una conversación por Señal entre el asesor jurídico del FBI y un colaborador de Donald Trump Jr. que estaba configurada para que los mensajes se eliminaran automáticamente después de una semana. Esta comunicación versaba sobre una posible o en curso investigación que involucra a una persona buscada por fraude en el sector de la salud. Jim Secreto, experto en derecho constitucional que trabajó en la oficina del asesor legal de la Casa Blanca de Barack Obama, declaró que el Congreso está marcando un límite. Esta acción busca mantener un registro formal que permita procesar a cualquier persona que destruya documentos por obstrucción al Congreso en una futura administración.