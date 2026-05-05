Tensión en Oriente Próximo y la nueva sensibilidad de los mercados bursátiles

El aumento de la tensión geopolítica, junto con la reevaluación de las valoraciones en los mercados bursátiles estadounidenses, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del optimismo actual y la posibilidad de una corrección futura. Analistas advierten sobre expectativas de ganancias agresivas y la necesidad de considerar los riesgos asociados a la inteligencia artificial y la inflación.

La tensión en Oriente Próximo aumentó ligeramente este lunes con un intercambio de disparos de baja intensidad entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó un aumento en el precio del crudo Brent hasta los 115 dólares.

Este escenario parece ser el nuevo statu quo. Paralelamente, Palantir, una empresa tecnológica de defensa muy valorada, superó las expectativas de beneficios, aunque no lo suficiente para evitar una caída en el precio de sus acciones al cierre de la sesión. Este resultado refleja también un statu quo: las expectativas de ganancias son extremadamente altas. Es evidente que satisfacer a todos los inversores es una tarea imposible.

Durante años, muchos analistas han expresado su preocupación por la valoración de las acciones a múltiplos precio/beneficio insostenibles, argumentando que estas valoraciones no se corresponden con la realidad de los beneficios empresariales. Curiosamente, esta misma crítica se dirigió a las acciones europeas el año pasado, donde el rendimiento positivo se debió principalmente a la expansión de los múltiplos y no a los fundamentos económicos.

Durante aproximadamente 15 años, o incluso más, las acciones estadounidenses no han generado preocupación en este sentido. Sin embargo, en el caso europeo, se consideraba un problema significativo. Actualmente, una de las características más inusuales de las acciones estadounidenses es que, de hecho, se valoran en función de sus fundamentos.

Los ratios precio/beneficio han disminuido alrededor de un 10%, lo que indica que los mercados estadounidenses se han vuelto más sensibles a los beneficios corporativos y a las expectativas de beneficios, y menos dependientes de la especulación y la euforia. ¿Estamos entrando en una era de sensatez? No tan rápido, advierten los analistas de Hussman Strategic Advisors, quienes han encontrado motivos para la preocupación.

Bill Hester, analista de Hussman, señala que el aumento de las expectativas de ganancias en Estados Unidos es 'agresivo', y que las previsiones actuales implican un crecimiento de las ventas que duplica el ritmo esperado del PIB. Históricamente, esto solo ha ocurrido cuando la economía estadounidense se recupera de una recesión.

Se espera que este crecimiento de las ventas supere al del PIB durante los próximos tres años, lo que, aunque no es inédito, sugiere un optimismo excesivo en las previsiones. Hester también advierte que este escenario asume que la adopción de la inteligencia artificial no tendrá perdedores, lo cual es una suposición arriesgada. El riesgo no ha desaparecido, simplemente se ha trasladado a otro lugar.

La experiencia en los mercados financieros enseña que es imposible predecir el futuro a corto plazo. Sin embargo, la perspectiva histórica de Hester sirve como un contrapeso al optimismo generalizado en el mercado bursátil. Mansoor Mohi-uddin, de Bank of Singapore, compara la situación actual con principios de la década de 2000.

'Olvídese de 1999, piense en 2003', afirma, señalando que la economía global, las condiciones financieras y los riesgos geopolíticos se asemejan más a los de principios de los años 2000 que a los de finales de los años 90. En aquel entonces, los mercados financieros superaron crisis como los atentados del 11-S y la guerra de Irak gracias a la política de tipos de interés bajos de la Reserva Federal tras el estallido de la burbuja tecnológica en 2000.

Esta situación es similar a la actual y sugiere que podríamos enfrentarnos a varios años más de optimismo antes de que ocurra un evento disruptivo. Bank of America, conocido por acuñar el término 'stocksmaxxing', va aún más lejos, afirmando que estamos en un 'bucle de auge', donde los responsables políticos intentan mantener el máximo empleo y los precios de los activos en niveles elevados.

Esta estrategia es viable siempre y cuando los precios altos se limiten a los activos financieros; si se extienden al mundo real de bienes y servicios, los responsables políticos deberán cambiar de rumbo rápidamente. La situación en Oriente Próximo no reduce las probabilidades de una inflación generalizada.

Sin embargo, el aumento de las acciones y la disminución de los múltiplos son un problema que nos complace tener y esperamos que persista





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