Tensión en Más Madrid por el modelo de primarias para elegir candidato frente a Ayuso

La ministra Mónica García y el diputado Emilio Delgado protagonizan un debate sobre el proceso de primarias en Más Madrid, con diferencias sobre el acceso al voto y la transparencia del proceso.

La reciente declaración de la ministra Mónica García , anunciando su posible candidatura para enfrentarse nuevamente a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones regionales, ha provocado una notable fractura interna dentro de Más Madrid , centrada en el modelo de primarias a utilizar para la elección del candidato.

Esta tensión, latente durante meses entre la ministra de Sanidad y el diputado Emilio Delgado, se ha intensificado tras la clara postura adoptada por García, manifestándose abiertamente este lunes en un debate televisivo de gran audiencia. García, durante su intervención en el programa LaSexta, defendió con firmeza el sistema de primarias actualmente en vigor en el partido, argumentando que 'la gente viene a participar, no a hacer clic'.

Su defensa se realizó con Delgado presente en el plató, lo que añadió dramatismo a la confrontación. Delgado, por su parte, impulsa una candidatura alternativa y exige un proceso de primarias que garantice mayor transparencia, pluralidad y, fundamentalmente, el derecho al voto universal para todos los militantes. La piedra angular del debate reside en los requisitos establecidos en los estatutos de Más Madrid para ser considerado militante con derecho a voto.

Estos estatutos exigen la participación activa en un número mínimo de actos del partido a lo largo del año. Los trabajadores y representantes electos del partido disfrutan automáticamente de este derecho, una circunstancia que, según el equipo de Delgado, otorga una ventaja injusta al aparato del partido en este proceso interno.

Delgado ha expresado su preocupación por la posible exclusión de militantes que han participado activamente en el partido durante años, argumentando que 'me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad todos estos años, y que no se limite a nadie el derecho al voto'. Asimismo, instó a la ministra García a 'dar ejemplo' con un proceso de primarias verdaderamente 'democrático'.

García respondió a estas críticas afirmando que 'todo el que participe de Más Madrid es militante de Más Madrid', reafirmando la validez de los requisitos actuales para ejercer el derecho al voto en las primarias. Esta disputa interna se produce aproximadamente seis meses después de que Delgado manifestara públicamente su intención de liderar el espacio político y aspirar a la candidatura regional.

Su propuesta, sin embargo, choca frontalmente con los intereses del aparato de Más Madrid, que históricamente ha favorecido, de manera no oficial, el regreso de García como candidata. La estrategia del aparato se basa en replicar el escenario de 2023, donde García lideró la oposición a la izquierda frente al Partido Popular de Ayuso.

La tensión entre ambos líderes se ha manifestado en diversas ocasiones, incluyendo la participación de Delgado en un acto junto a Gabriel Rufián, donde se discutió el futuro de la izquierda española, un evento interpretado como un desafío al liderazgo de García. El pasado sábado, Delgado se unió a otras figuras prominentes de Más Madrid, como Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea, y Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento, en un acto que evidenció la existencia de diferentes corrientes dentro del partido.

La situación plantea un escenario complejo para Más Madrid, que se enfrenta a la necesidad de resolver sus diferencias internas antes de definir su estrategia para las próximas elecciones regionales. La elección del candidato será crucial para determinar el futuro del partido y su capacidad para competir con el Partido Popular de Ayuso.

La transparencia y la participación democrática en el proceso de primarias se han convertido en elementos clave para garantizar la legitimidad del candidato elegido y fortalecer la unidad del partido. La insistencia de Delgado en la ampliación del derecho al voto busca precisamente evitar la percepción de un proceso controlado por el aparato del partido y asegurar que la decisión final refleje la voluntad de la mayoría de los militantes.

El debate sobre las primarias en Más Madrid no solo se centra en los requisitos para participar, sino también en la percepción de equidad y transparencia en el proceso. Delgado argumenta que el sistema actual favorece a aquellos que están más cerca del aparato del partido, mientras que García defiende la necesidad de mantener unos criterios claros y definidos para garantizar la seriedad y la legitimidad de las primarias.

La discusión ha puesto de manifiesto las diferentes visiones sobre cómo debe funcionar un partido político y cómo se deben tomar las decisiones importantes. La insistencia de Delgado en la necesidad de un proceso más inclusivo y democrático refleja una preocupación por la participación ciudadana y la necesidad de fortalecer la base social del partido. Por su parte, García defiende la importancia de mantener la disciplina interna y respetar los estatutos del partido.

La resolución de este conflicto interno requerirá un diálogo abierto y constructivo entre las diferentes corrientes dentro de Más Madrid. Es fundamental que se llegue a un acuerdo que satisfaga a todas las partes y que garantice un proceso de primarias justo, transparente y democrático. La imagen de Más Madrid y su capacidad para presentarse como una alternativa viable al Partido Popular de Ayuso dependen en gran medida de la forma en que se resuelva esta crisis interna.

La unidad del partido y la elección de un candidato con el respaldo de la mayoría de los militantes serán cruciales para afrontar el desafío electoral que se avecina. La situación actual exige un liderazgo fuerte y capaz de superar las divisiones internas y de movilizar a los militantes en torno a un proyecto común. El futuro de Más Madrid está en juego





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