A pesar de las declaraciones contradictorias, Islamabad se prepara para recibir a delegaciones de Estados Unidos e Irán en un intento por desbloquear la crisis regional. Irán insiste en que no habrá negociaciones mientras se mantenga el bloqueo naval estadounidense.

Islamabad, Pakistán , 20 de abril de 2026 – La capital paquistaní se encuentra nuevamente en el centro de la atención internacional, sirviendo como posible escenario para conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán , aunque las señales son contradictorias.

El hotel Serena, sede de una ronda de negociaciones fallida a principios de abril, permanece en estado de alerta, mientras las delegaciones de ambos países llegan a la ciudad. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó este viernes a Islamabad para una serie de reuniones con altos funcionarios pakistaníes, tanto civiles como militares.

Este viaje coincide con el anuncio de la Casa Blanca sobre el inminente desplazamiento de una delegación estadounidense, encabezada por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, con el objetivo de desbloquear la crisis regional. Sin embargo, la situación se complica por las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien asegura que no existe ninguna reunión programada entre la delegación iraní y representantes de Estados Unidos en Pakistán.

Baqaei enfatizó que la visita de Araqchí se centra exclusivamente en la mediación paquistaní y sus esfuerzos para poner fin a lo que Irán considera una guerra impuesta por Estados Unidos. La postura iraní se mantiene firme: no habrá negociaciones directas mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques. Esta condición ha sido un obstáculo clave en las conversaciones previas, que se llevaron a cabo sin éxito el 11 y 12 de abril en Islamabad.

A pesar de este impasse, la Casa Blanca ha expresado su disposición a escuchar a la delegación iraní, argumentando que ha observado algunos avances por parte de Irán en los últimos días. La motivación de Washington parece ser la insistencia iraní en mantener un diálogo cara a cara, lo que ha llevado a la administración estadounidense a enviar a sus enviados especiales a Pakistán.

Araqchí, por su parte, ha enmarcado su viaje dentro de una gira regional que también incluye escalas en Mascate y Moscú, con el objetivo de coordinar estrechamente asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales. Subrayó la importancia de mantener una estrecha relación con los países vecinos, considerándolos una prioridad en la política exterior iraní.

La situación en la región es tensa, con referencias a la posible libertad de acción de Israel en Líbano, según declaraciones atribuidas a Netanyahu tras una conversación con Trump. La seguridad en Islamabad se ha reforzado, con funcionarios pakistaníes montando guardia en las carreteras que conducen a la zona diplomática, donde se encuentran la mayoría de las misiones diplomáticas y oficinas gubernamentales.

El contexto de esta nueva ronda de posibles conversaciones es complejo y está marcado por una serie de factores interrelacionados. La guerra en la región, la tensión entre Irán y Estados Unidos, el bloqueo naval impuesto por Washington, y los esfuerzos de mediación de Pakistán son elementos clave que influyen en el desarrollo de los acontecimientos.

La insistencia de Irán en que se levante el bloqueo naval antes de sentarse a negociar refleja su determinación de defender sus intereses económicos y su soberanía. La disposición de Estados Unidos a escuchar, aunque condicionada a la observación de avances por parte de Irán, sugiere un cierto grado de flexibilidad por parte de la administración estadounidense.

La participación de otros actores regionales, como Omán y Rusia, a través de las visitas de Araqchí, indica la importancia de una estrategia multilateral para resolver la crisis. Mientras tanto, otros eventos globales, como el Día de las Madres en México y las cumbres empresariales en el Caribe, así como las iniciativas de expansión de empresas tecnológicas como Ktech y TCL Industries, continúan su curso, demostrando que la vida sigue a pesar de la incertidumbre geopolítica.

La decisión de un tribunal sobre la prohibición de asilo de Trump en la frontera y los esfuerzos de integración eléctrica y de gas entre Venezuela y Colombia también añaden capas de complejidad al panorama internacional. La situación en Islamabad sigue siendo fluida y el resultado de las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán es incierto. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, esperando que se logre una solución pacífica a la crisis regional





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