Tensión en el Pleno de Cartagena por la moción de censura contra Noelia Arroyo

La Mesa de Edad del Ayuntamiento de Cartagena se enfrenta en un debate sobre los requisitos legales de la moción de censura, con amenaza de acciones legales y un ambiente de alta confrontación política.

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena vivió este martes una jornada de alta tensión con motivo de la moción de censura presentada contra la alcaldesa popular Noelia Arroyo .

La Mesa de Edad, constituida por los concejales Enrique Pérez Abellán, del Movimiento Ciudadano (MC), e Ignacio Jaúdenes, del PP, encargada de dar el visto bueno a la celebración de la moción, protagonizó un intenso debate sobre los requisitos legales necesarios. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige que la moción cuente con un candidato a alcalde, en este caso Jesús Giménez Gallo de MC, y con el apoyo de al menos catorce concejales, la mayoría absoluta de la Corporación.

La secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, tuvo que actuar como moderadora ante la discrepancia entre ambos concejales. Mientras Jaúdenes defendía que los requisitos deben cumplirse en el momento del debate, Pérez Abellán argumentaba que la moción debe continuar y que la secretaria solo asesora, no decide. La situación se enredó aún más cuando Pérez Abellán, como miembro de mayor edad, se autoproclamó presidente de la Mesa para decidir con su voto de calidad, mientras Jaúdenes sostenían que ambos copresiden.

La secretaria recordó que no se pueden sustituir a los proponentes y que los requisitos se deben cumplir tanto en la presentación como en la lectura de la moción. El candidato Giménez Gallo advirtió que se trataba de una presión a un concejal libre y que grabaría todo para siempre, y anunció acciones legales si se suspendía.

Finalmente, la alcaldesa Arroyo preguntó expresamente si se cumplían las condiciones o se levantaba la sesión, recibiendo el consejo de la secretaria de que todo era asesoramiento y que nadie podía indicarle lo que debía hacer. El trasfondo de la moción radica en la actuación de los dos concejales tránsfugas de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, quienes inicialmente apoyaron la moción junto a MC, PSOE y Sí Cartagena, pero tras un acuerdo con la alcaldesa que les ofreció puestos en el gobierno y la destitución de dos concejales de Vox, retiraron su apoyo mediante escritos de desistimiento.

Los ex de Vox han intentado desandar lo andado, mientras el grupo municipal de Vox ha pedido que se mantenga el debate. La ausencia del concejal no adscrito Diego Salinas, uno de los tránsfugas, en el Pleno, dejó la posición del PP en una situación de debilidad, pues en caso de celebrarse la votación podrían perder la moción.

La secretaria recomendó un receso para garantizar la seguridad jurídica del Pleno, pero el enfrentamiento dejó claro que la corporación cartagenera atraviesa una crisis institucional profunda, con acusaciones de presión y un futuro político inmediato condicionado por los movimientos de los tránsfugas y la interpretación de los requisitos legales por parte de la Mesa de Edad. El episodio refleja la inestabilidad en el gobierno municipal tras los cambios de została y la dificultad para alcanzar mayorías en un pleno fragmentado, donde cada voto tiene un peso decisivo





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