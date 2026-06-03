Tensión en el Golfo: Israel y Hezbollah siguen en conflicto mientras Estados Unidos y el Líbano trabajan para un acuerdo de paz

El presidente Donald Trump se declaró 'perturbado' con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por los ataques en Beirut, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han pedido una respuesta unificada de las naciones del Golfo a los ataques de Irán.

La tensión entre Israel y Hezbollah continúa, mientras Estados Unidos y el Líbano trabajan para lograr un acuerdo de paz. El presidente Donald Trump se declaró 'perturbado' con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por los ataques en Beirut, pero afirmó que ambos líderes mantienen una 'muy buena relación' y han 'trabajado muy bien juntos'.

En paralelo, los Emiratos Árabes Unidos han pedido una respuesta unificada de las naciones del Golfo a los continuos ataques de Irán, que han dejado un muerto y varios heridos en Kuwait. La situación sigue siendo tensa en el sur del Líbano, donde el primer ministro israelí ha advertido de una posible escalada





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