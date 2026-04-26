Tensión en el estreno de 'Malas Lenguas Noche': Ernesto Ekaizer abandona el plató en directo

El debut de 'Malas Lenguas Noche' en La 2 se vio interrumpido por la salida de Ernesto Ekaizer, quien abandonó el plató tras una discusión con Jesús Cintora por la gestión de los tiempos de intervención y la falta de preguntas sobre la 'Operación Kitchen'.

La 2 de Televisión Española estrenó con expectación este sábado 25 de abril una nueva versión de su programa de actualidad, ' Malas Lenguas Noche ', presentada por Jesús Cintora .

Esta edición nocturna, que complementa la emisión diaria vespertina de lunes a viernes, buscaba ofrecer un análisis en profundidad de la actualidad nacional e internacional en un formato de prime time. Para su debut, el programa reunió a una extensa y variada mesa de debate compuesta por veinte destacados analistas políticos y periodistas, incluyendo figuras reconocidas como Javier Aroca, Antón Losada, Paloma Esteban, Jesús Maraña, Manuel Gazapo, Fernando Cocho, Pilar Cebrián, Sarah Santaolalla, Fernando Garea, Miquel Ramos, José Luis Pérez, José Trigueros, Gloria Marcos, Esther Palomera, Gonzalo Mirón, Francisco Simón, Marta Gómez Montero, José Apezarena, Ana Cabanillas y Ernesto Ekaizer.

Sin embargo, la primera entrega de 'Malas Lenguas Noche' se vio marcada por una inesperada y tensa salida de uno de sus contertulios, Ernesto Ekaizer, quien abandonó el plató a poco más de una hora de inicio del programa debido a profundas discrepancias con el presentador, Jesús Cintora. La situación entre ambos se percibió como incómoda desde el momento de la presentación inicial.

Mientras Cintora daba la bienvenida a cada uno de los participantes, Ekaizer se abstuvo de responder al saludo, limitándose a intervenir únicamente cuando se le solicitaba directamente la palabra. Su participación se caracterizó por una evidente incomodidad y una sensación de que su tiempo de intervención era limitado en comparación con el de otros analistas. La primera chispa surgió cuando Cintora solicitó a Ekaizer su opinión sobre el auge de movimientos fascistas en España.

Ante la pregunta, el periodista respondió con un lacónico '¿Qué quieres que te diga?

', a lo que Cintora replicó rápidamente recordándole que su función era precisamente ofrecer su análisis. A pesar de este breve intercambio, Cintora optó por cambiar de tema, abordando el juicio relacionado con la 'Operación Kitchen'. Esta decisión no fue del agrado de Ekaizer, quien, como periodista especializado en este caso y autor de tres libros al respecto, se sintió ignorado al recibir solo unas pocas preguntas sobre el asunto.

'Me has ignorado todo el programa', expresó Ekaizer con visible frustración, añadiendo con un tono sarcástico e indignado: 'He escrito tres libros y no sé decirte nada sobre esto. Respóndete tú'. Tras esta queja, Ekaizer anunció su intención de abandonar el programa, disculpándose con sus compañeros de mesa pero dejando claro que su decisión estaba motivada por el trato recibido por parte del presentador.

'Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir', declaró antes de levantarse de su silla y salir del estudio, enfatizando que su salida no era un reproche hacia sus compañeros, sino una protesta contra la actitud de Cintora. El presentador, por su parte, no intentó persuadir a Ekaizer para que se quedara, limitándose a agradecer su participación y a afirmar que 'cada uno es libre de hacer lo que considere. Hay voz para todos'.

Con Ekaizer fuera del plató, el programa continuó su curso con normalidad, sin que su ausencia afectara significativamente el desarrollo del debate. No obstante, este incidente no es aislado, ya que a lo largo del año 2025, Ekaizer ya había manifestado en dos ocasiones su desacuerdo con el tono general de 'Malas Lenguas' y con la gestión del tiempo de intervención por parte de Jesús Cintora, lo que sugiere una relación tensa y preexistente entre ambos profesionales.

La salida de Ekaizer ha generado un amplio debate en redes sociales y en los medios de comunicación, poniendo de manifiesto las dificultades que a veces surgen en los programas de debate televisivos y la importancia de garantizar un espacio equitativo para todas las voces. El incidente también plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los presentadores en la moderación de los debates.

La reacción del público ha sido diversa, con algunos que apoyan la decisión de Ekaizer de abandonar el programa y otros que critican su actitud por considerar que interrumpió la dinámica del debate. En cualquier caso, la polémica generada por este suceso ha contribuido a aumentar la visibilidad de 'Malas Lenguas Noche' y ha despertado el interés del público por conocer más a fondo las opiniones de sus contertulios





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malas Lenguas Noche Jesús Cintora Ernesto Ekaizer La 2 Operación Kitchen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roca Rey ha pasado la noche en la UCI sin fiebre y Morante continuará su recuperación en casaLos toreros, que han sufrido cogidas graves en la Maestranza con una diferencia de tres días, han sido tratados en el mismo centro hospitalario y por el mismo equipo médico

Read more »

Noche al raso y bajo la lluvia para conseguir la esperada documentación que regularice su situación: 'Es laLos detalles: Decenas de personas hacen cola y se protegen del agua con plásticos. Además, han colocado colchones para intentar descansar algo mientras esperan su turno.

Read more »

Centenario de Turandot: La noche que Puccini murió con su óperaSe conmemora el centenario del estreno de Turandot en la Scala de Milán, una noche histórica marcada por la muerte de Giacomo Puccini y la emotiva reacción del público. La ópera, estrenada inconclusa, se completó posteriormente con el trabajo de Franco Alfano.

Read more »

Andrés Roca Rey, grave tras una cornada en Sevilla: Noche en la UCI y evolución vigiladaEl torero peruano Andrés Roca Rey ha sido hospitalizado en Sevilla tras sufrir una grave cornada en la Real Maestranza. Pasó la noche en la UCI y su estado es vigilado de cerca por el equipo médico. Morante de la Puebla, también corneado recientemente en la misma plaza, ha recibido el alta voluntaria.

Read more »

Aimar Bretos desvela cómo será su programa: 'Queremos que el matiz no sea una cosa accesoria, sino el tesoroLos detalles: El periodista ha comentado algunos detalles del enfoque que tendrá La Noche de Aimar y ha señalado que sus primeros invitados son José Sacristán y Juan Diego Botto.

Read more »

Yann Pissenem, 'el Steve Jobs' insomne que controla la noche de IbizaEste empresario francés ha creado un imperio con luces y sombras en apenas 15 años. En la meca de la electrónica, sus tres macroclubes copan la oferta de las seis de la tarde a las seis de la mañana

Read more »