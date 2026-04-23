Tensión en el Estrecho de Ormuz: Un Petrolero Escapa en Medio de la Inestabilidad

El petrolero Akti A logra escapar del Estrecho de Ormuz en un momento crítico, mientras las tensiones con Irán aumentan y las empresas navieras enfrentan riesgos y costos significativos.

La situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo extremadamente tensa y volátil, con implicaciones significativas para el comercio energético global. El reciente escape del petrolero Akti A, cargado con 300.000 barriles de diésel, a través del estrecho, ilustra la complejidad y el riesgo que enfrentan las empresas navieras y comercializadoras de materias primas.

Este escape, logrado en la madrugada del sábado tras una breve declaración iraní sobre la apertura del estrecho, se produjo en medio de una creciente amenaza de ataques con drones y misiles por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Akti A, operado por Maersk Tankers pero con carga de Vitol, había estado varado cerca de Baréin durante semanas, esperando una oportunidad para transitar.

La ventana de oportunidad fue efímera, ya que poco después de su paso, lanchas patrulleras iraníes se desplegaron en el canal. El conflicto ha generado costos significativos para las empresas involucradas, incluyendo gastos en seguros, mantenimiento de buques y tasas portuarias adicionales. La pérdida de vidas humanas, como la del miembro de la tripulación fallecido tras el ataque a dos buques que transportaban nafta para Vitol, subraya la gravedad de la situación.

Las rutas de escape han sido intermitentes, abriéndose y cerrándose rápidamente debido a la inestabilidad diplomática y la posibilidad de que el estrecho esté minado. La reciente escalada, con el ataque a tres buques portacontenedores y la supuesta incautación de dos de ellos por parte de Irán, indica una intensificación de las tensiones en represalia por el bloqueo estadounidense a buques vinculados a Irán.

La incertidumbre persiste, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el tránsito, que puede durar hasta ocho horas. Las estrategias para liberar los buques varados son diversas y complejas. Algunas empresas han buscado alianzas con países que mantienen estrechos lazos con Irán, como Pakistán y China, e incluso se han sugerido pagos de peajes en criptomonedas.

Omán, con su relación cercana con Irán y su control sobre una parte del estrecho, ha facilitado el tránsito de algunos de sus buques. Empresas como Trafigura, que tenían una flota considerable atrapada en el Golfo, han logrado liberar algunos buques, como el Dhalkut, aprovechando su conexión con Omán.

Sin embargo, la mayoría de los buques siguen atrapados, y la decisión de transitar el estrecho depende de la certeza de que no habrá ataques, requiriendo la confirmación de ambas partes. La situación exige una cuidadosa evaluación de riesgos y una coordinación diplomática para garantizar la seguridad de la navegación y la estabilidad del suministro energético global





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