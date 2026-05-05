Tensión en el Estrecho de Ormuz: Trump evalúa opciones ante ataques iraníes y coordinación con Israel

La tregua entre Estados Unidos e Irán se encuentra en peligro tras los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz. Trump advierte a Irán y evalúa posibles ataques coordinados con Israel mientras intenta asegurar el paso de buques a través de la estratégica vía marítima. Emiratos Árabes Unidos responde a los ataques y se acerca a sus aliados occidentales.

La situación en el estrecho de Ormuz se mantiene tensa y ambigua tras los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán . El presidente Donald Trump no ha confirmado la continuidad de la tregua, pero ha advertido a Irán sobre las consecuencias de atacar buques estadounidenses en la región.

Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de EE. UU. , ha respondido a los ataques iraníes por primera vez desde el inicio del alto el fuego, con un ataque con drones que provocó un incendio en un importante puerto petrolero. Este incidente, junto con la operación de Trump para escoltar barcos a través del estrecho, ha impulsado el precio del petróleo a su nivel más alto del año, reflejando la incertidumbre en el comercio energético global.

Fuentes israelíes revelan una estrecha coordinación con Estados Unidos, incluyendo la preparación para posibles ataques contra Irán, enfocados en su infraestructura energética y en el asesinato selectivo de altos funcionarios. Estos planes, casi listos para su ejecución antes del alto el fuego, buscan presionar a Irán para que ceda en las negociaciones.

Sin embargo, la decisión final de reanudar las hostilidades recae en el presidente Trump, quien ha expresado frustración por el estancamiento de las conversaciones y la dificultad para abrir el estrecho de Ormuz, aunque también ha manifestado su deseo de evitar un conflicto a gran escala. Israel, escéptico sobre las negociaciones desde el principio, ha acelerado sus preparativos ante una posible escalada tras los recientes lanzamientos de misiles de Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido consultas de seguridad y ha pedido a sus ministros que se abstengan de hacer comentarios públicos sobre la situación. La iniciativa de Trump, denominada “Proyecto Libertad”, para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz ha exacerbado las tensiones. Irán ha advertido que atacará cualquier fuerza militar extranjera que se acerque al estrecho, y ha afirmado haber impedido la entrada de buques estadounidenses.

Estados Unidos niega haber sido alcanzado por misiles iraníes. Emiratos Árabes Unidos ha condenado un ataque contra un buque cisterna perteneciente a su petrolera estatal, mientras que también se ha reportado una explosión en un buque vinculado a Corea del Sur. La empresa Maersk ha confirmado que uno de sus barcos cruzó el estrecho bajo protección militar estadounidense.

Un exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos advierte que los ataques de Irán podrían acercar a Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos e Israel, atrapando a Abu Dabi en un “círculo vicioso”. El ataque al puerto petrolero de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos ha dejado tres ciudadanos indios heridos





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