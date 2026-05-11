Tensión en Canarias durante operación de desembarco y evacuación por el hantavirus

Después de un intercambio de declaraciones en el que Clavijo aseguraba que no recibió noticias en todos los momentos, la ministra García reprocha su ausencia. La polémica se intensifica, porque dos pasajeros asintomáticos dieron positivo en las pruebas de detección del hantavirus después de desembarcar al llegar a sus países de origen.

El comienzo del operativo de desembarco y evacuación se iniciaba el domingo con la presencia del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la ministra de Sanidad, Mónica García , el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La tensión entre el Gobierno Canario y el Ejecutivo central alcanzaba máximos históricos debido a la inminente llegada del crucero MV Hondius al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Después de días de negociaciones y diferencias, Fernando Clavijo, presidente canario, rechazaba la llegada del barco alegando no contar con la capacidad operativa y alegando que no recibía toda la información necesaria desde Madrid. En la comparecencia de los medios exigió al Gobierno central que autorizase la llegada del barco.

No obstante, Clavijo insistió en que el destino de desembarco del crucero debiera ser Países Bajos y que se le realizaron pruebas PCR a los pasajeros antes de su embarque





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pandemia Del Hantavirus Operativo De Desembarco Y Evacuación Gobierno Canario Ejecutivo Central Fernando Clavijo Mónica García Hondius Países Bajos Test PCR Embarazo Inminente Llegada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Padilla: "Fernando Clavijo está haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial"Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha hablado sobre la posición del Gobierno canario de no autorizar el fondeo del MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife. "Fernando Clavijo está haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial", ha afirmado. En ese sentido, ha confirmado en laSexta Xplica que tanto él como Mónica García, Fernando Grande-Marlaska como Ángel Víctor Torres se han enterado de todo en directo conforme iba haciendo las declaraciones a los medios.

Read more »

El Gobierno impone a Canarias la acogida del MV Hondius tras la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo¿Qué está pasando?: El Ministerio de Transportes, a través de un comunicado, ha impuesto al gobierno canario a acoger, 'ya sea mediante fondeo o atraque', al crucero en el puerto de Granadilla.

Read more »

Hantavirus, hoy en directo: última hora del crucero MV Hondius | Clavijo desafía al Gobierno y dice que no autorizará el fondeo del 'MV Hondius' en CanariasLa madrugada de este domingo, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, llega a Tenerife, donde está previsto el fondeo dentro del puerto de Granadilla.

Read more »

Tensión política en Canarias: Clavijo defiende posición y se pronuncia sobre polémica de las 'ratas nadadoras'La președintele del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha defendido la posición del Gobierno de Canarias en un choque de administraciones y se ha pronunciado sobre la polémica de las 'ratas nadadoras' y la amenaza potencial de los ratones para la salud, criticando la ridiculización y destacando el riesgo potencial.

Read more »