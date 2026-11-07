Tenerife rinde homenaje a Jesús De Miguel con cinco días de luto y ovaciones

El CD Tenerife despidió al fallecido Jesús De Miguel con un emotivo homenaje en el Heliodoro Rodríguez López. El club organizó cinco días de luto y contó con la presencia de leyendas del fútbol español.

El estadio Heliodoro Rodríguez López, sede del Club Deportivo Tenerife, acogió un multitudinario homenaje para despedir al delantero Jesús De Miguel, quien falleció tras sufrir un grave impacto durante el partido disputado ante el Andorra. La entidad canaria ha declarado cinco días de luto oficial y ha cancelado toda su agenda competitiva y corporativa para arropar a la familia de 'Demi' en momentos de profunda dolor.

Detalles del accidente y protocolo de duelo

El trágico incidente ocurrió cuando el delantero recibió un duro choque del portero del Andorra, Jesús Owono, durante el enfrentamiento entre ambos clubes. Tras el impacto, De Miguel salió inconsciente del campo y fue trasladado inmediatamente en ambulancia al hospital más cercano, donde finalmente perdió la vida. En respuesta a esta tragedia, el club ha reorganizado su calendario para permitir que jugadores, directivos y aficionados participen en las ceremonias de despedida.

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El funeral principal se ofició el jueves en Navahermosa, localidad de Toledo, que fue el lugar de residencia del futbolista desde que firmó por la entidad isleña en julio de 2025. Posteriormente, este sábado se celebró otra ceremonia en su antigua vivienda, donde compañeros de vestuario, visiblemente emocionados, acompañaron a la familia en su último adiós.

Presencia de leyendas y figuras del fútbol español

El acto en el Heliodoro Rodríguez López contó con la asistencia de destacados nombres del fútbol español, quienes acudieron en representación de sus clubes para mostrar solidaridad. Participaron Emilio Butragueño por el Real Madrid, Rafael Gordillo por el Real Betis, Andoni Goikoetxea por el Athletic Club y Marcos Senna por el Villarreal, entre otras figuras relevantes.

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La grada de Gol del estadio coreó el himno del centenario del Tenerife, cerrando la actuación con cánticos de apoyo hacia la familia del futbolista. Todo el recinto estalló en una cerrada y emotiva ovación, demostrando la conexión profunda que De Miguel había establecido con la afición y el entorno deportivo canario.

Discursos emotivos de la directiva y la plantilla

El momento más conmovedor del homenaje llegó durante las intervenciones del capitán blanquiazul, Enric Gallego, el presidente de la entidad, Felipe Miñambres, y del máximo accionista, Rayco García. Gallego leyó un discurso con lágrimas en los ojos, proclamando que despedían a 'Demi' con el corazón roto, pero resaltando sus cualidades humanas como una persona sencilla, discreta, natural y cercana.

El capitán también ensalzó el compromiso del fallecido con el equipo y recordó anécdotas del día a día que ahora valoraban aún más. Dirigió unas palabras de apoyo a su esposa María, a su hija Carla y a sus padres, asegurando que no estaban solos y que el club era una familia extendida. 'Demigol' sería el apodo que honrarían en cada partido, dejando el alma en el campo por la afición y por él.

Mensaje de unidad y compromiso con la familia

Felipe Miñambres indicó que Jesús De Miguel era un compañero de los que parecen no estar pero continúan presentes, incluso en el vestuario, donde su taquilla era la última. Destacó que era una persona que daba sin pedir nada, cuya timidez desaparecía en el área de juego. 'Ya no habrá más goles, pero sí el recuerdo eterno que le tendremos todos nosotros', afirmó el presidente.

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Rayco García, máximo accionista, reconoció que no encontraba palabras de consuelo y consideró el momento de buscar a los padres del jugador como uno de los más difíciles de su vida. Agradeció el increíble apoyo recibido desde todas las partes del mundo, especialmente el respaldo sincero de la UD Las Palmas, a quienes llamó 'hermanos'. El máximo accionista prometió que la isla estaría orgullosa de la plantilla y que la hija de De Miguel, Carla, crecería con el apoyo del club, sin que le faltara nada, mirando a Tenerife con una sonrisa.

Tras los discursos oficiales, se emitió un vídeo recopilatorio con las muestras de cariño, solidaridad y afecto llegadas desde distintos rincones del globo. El evento finalizó con un sentido reconocimiento a la vida y legado de Jesús De Miguel, consolidando el vínculo eterno entre el futbolista y la cultura deportiva de las Islas Canarias.