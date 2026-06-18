Tendencias en Cocinas de Diseño: Calidez, Personalidad y Espacios Sociales

Exploración de las tendencias más destacadas en diseño de cocinas, con ejemplos presentados en Casa Decor 2026. Se analizan propuestas que combinan madera natural, mármol, islas escultóricas, colores intensos y guiños clásicos, redefiniendo la cocina como un espacio social y decorativo clave en el hogar.

Madera clara, mármol es protagonistas, islas escultóricas, cocinas con alma clásica y propuestas llenas de color. Estas cocinas reúnen muchas de las tendencias que más veremos en reformas e interiorismo: calidez, personalidad y espacios pensados para vivirlos.

La cocina ya no es solo el lugar donde se prepara la comida. Es una estancia social, una zona de trabajo, un espacio de reunión y, cada vez más, uno de los grandes focos decorativos de la casa. Por eso, la madera natural, el mármol con presencia, las islas curvas, los colores intensos, las vitrinas iluminadas, los guiños clásicos y las soluciones a medida convierten cada proyecto en algo único.

Sobre estas líneas, un diseño en madera natural de roble, tecnología invisible de Siemens StudioLine e isla protagonista, de Cocinas Río. La mesa ovalada, los armarios iluminados, los acabados brillantes y los contrastes de textura. Es una cocina para mirar despacio, llena de detalles y con una personalidad muy marcada. El revestimiento joya es de la firma Arte.

La cocina, de Cocinas Río. El espacio está diseñado bajo la dirección creativa del interiorista Raúl Martins para Casa Decor 2026. Cerámica de Iris Ceramica Group. La isla en madera, con frente acanalado y encimera clara, rompe la uniformidad y aporta calidez.

Es una cocina bonita porque no necesita imponerse, como los cuadros o las tablas apoyadas sobre la encimera. Es un diseño del estudio Pilsferrer con productos de la colección Casa Gallo de Pilsferrer Casa. La composición evita competir con el suelo y deja que sea él quien marque la personalidad del espacio. Es una buena idea para reformas en viviendas antiguas: conservar o recuperar elementos originales y combinarlos con una cocina contemporánea puede dar resultados muy potentes.

El mobiliario es Williamsburg de César by Nero. Esta cocina tiene el encanto de las casas con historia: puertas de madera, techo decorado, lámparas de fibras, muebles blancos con molduras y una isla central que combina madera y piedra. La clave está en integrar ambos estilos sin que ninguno de los dos mundos anule al otro. El resultado es cálido, luminoso y muy natural.

Es una inspiración ideal para viviendas con techos altos, molduras o carpinterías originales, donde la mezcla de épocas enriquece el conjunto. La encimera oscura, muy brillante, añade contraste y un punto sofisticado. Es una propuesta perfecta para quienes quieren que la cocina tenga alma de estancia decorada. La idea clave: desconstruir el espacio.

Los frentes de madera, la gran isla central y las hornacinas iluminadas se integran como si fueran parte de la arquitectura, no simples muebles añadidos. Todo parece estar en su sitio, pero sin rigidez, gracias a la calidez de los materiales y a la iluminación puntual. Es el espacio Dica, realizado por Equipo Dica, para Casa Decor 2026. Electrodomésticos de AEG.

Superficies de MDi de Inalco. Esta cocina es justo lo contrario a una propuesta discreta, y ahí está su encanto. El suelo en damero blanco y negro, los armarios verdes con molduras, el techo casetonado, los textiles estampados y la lámpara roja construyen un ambiente: un clásico reinterpretado con teatralidad y color. Si lo que quieres es una cocina que no se parezca a ninguna otra, ¡es la tuya!

Espacio Edelman Kitchen, por Manuel Espejo, para Casa Decor 2026. Taburetes de PH Collection. Electrodomésticos de Miele. Molduras y paneles 3D de Orac.

Encimera de porcelánico de Xtone. Tejidos de Costa Este. El techo dorado con molduras, las vitrinas de cristal, la isla con gran arco central y placa de inducción invisible de Novy, y la mezcla de azul, madera oscura y latón crean un espacio de fuerte presencia escenográfica. Armarios negros, altos y continuos, ordenan el espacio y aportan profundidad, mientras que la luz natural y el suelo claro evitan que el conjunto resulte pesado.

Es una cocina rotunda, sofisticada y muy urbana, resuelta en poco espacio, perfecta para quienes buscan un diseño de impacto. El uso de colores intensos, como el verde o el azul, convierte esta cocina en una de las más potentes de la selección. Lejos de ser un color difícil, aquí funciona porque se equilibra con madera, mármol, dorados y tapicerías estampadas.

La distribución abierta y la barra de desayunos refuerzan la idea de cocina vivida, pensada para compartir, mientras que la campana dorada y el techo decorativo añaden un punto sofisticado. Es una propuesta perfecta para recordar que el color, bien trabajado, puede hacer que una cocina sea más elegante, más cálida y mucho más personal. Espacio TRAE por Inmaculada Recio Studio para Casa Decor 2026. Electrodomésticos de Küppersbusch y campana, horno y vitrocerámica de Elica.

Encimera de Cosentino. Cerámica del suelo de Nais. Revestimiento mural de Arte y molduras y paneles 3D de Orac. La vajilla de cerámica es de Ivanros Cerámica.

El diseño de esta cocina prioriza la luminosidad y la amplitud, con una paleta de colores claros y materiales reflectantes que multiplican la luz natural. La integración de electrodomésticos de alta gama y los acabados de primera calidad hacen que esta cocina resulte luminosa, amable y muy actual





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