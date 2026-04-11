Tendam se Expande Bajo Capital Emiratí: Plan de Apertura Masiva y Enfoque en Inteligencia Artificial

Tendam, la empresa dueña de Cortefiel y Springfield, inicia una nueva fase de crecimiento bajo la propiedad de 2PointZero, con sede en Abu Dabi. La estrategia incluye la apertura de 140 nuevas tiendas en 2026, expansión internacional y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

Tendam inicia una nueva etapa bajo la propiedad del grupo emiratí 2PointZero, anteriormente conocido como Multiply. La compañía, dueña de marcas reconocidas como Cortefiel , Springfield y Women'Secret, encara su primer ejercicio completo en 2026 bajo la gestión del grupo con sede en Abu Dabi , tras la adquisición de casi el 68% de su accionariado a CVC y Pai Partners el verano pasado.

Esta adquisición forma parte de una estrategia ambiciosa de expansión internacional, cuyo despliegue se intensificará notablemente este año. El informe anual de 2PointZero, que cotiza en la Bolsa de Abu Dabi, revela planes significativos para el crecimiento de Tendam. La compañía tiene previsto abrir al menos 140 nuevas tiendas de gestión directa en todo el mundo durante 2026, lo que representa un aumento considerable en comparación con las aperturas de 2025. Este plan de expansión se centrará especialmente en mercados internacionales, incluyendo nuevas zonas geográficas, con Rumanía como uno de los destinos prioritarios. Además, se planean inauguraciones en otros mercados clave donde Tendam aún no está presente, con un enfoque particular en la región de Oriente Medio, un área marcada en rojo en el plan de negocio hasta 2029, donde se busca expandir las marcas dirigidas al consumidor adulto, especialmente Cortefiel. La estrategia de expansión de Tendam también incluye el fortalecimiento de su presencia en mercados internacionales prioritarios como Portugal, México, los Balcanes, Hungría, Francia, Bélgica y Luxemburgo, así como la búsqueda de nuevas oportunidades estratégicas en el mercado español. Las marcas más jóvenes del grupo, como SlowLove, Ooto y Springfield Kids, jugarán un papel importante en esta expansión, con la apertura de alrededor de treinta nuevas tiendas independientes. Además de la expansión orgánica, el plan estratégico de Tendam contempla el crecimiento inorgánico mediante adquisiciones estratégicas para fortalecer su cartera de marcas y su presencia geográfica. La nueva propiedad de Tendam apuesta fuertemente por la transformación digital como motor de crecimiento. Durante el año pasado, se implementaron 14 iniciativas de inteligencia artificial (IA) con un potencial para generar 25 millones de euros anuales en ebitda. Tendam aspira a maximizar el potencial de la IA para 2029, integrándola en cinco áreas clave: planificación y previsión de la demanda, gestión de precios, CRM y marketing, abastecimiento, cadena de suministro y logística, y eficiencias transversales. La implementación de la IA requerirá una transformación en múltiples dimensiones, incluyendo el modelo operativo, la arquitectura de datos y la tecnología. En el ámbito digital, también se contempla la expansión del comercio electrónico hacia nuevos mercados, utilizando tanto su plataforma propia como colaborando con terceros. La adquisición del 67,91% de las acciones de Tendam por parte de 2PointZero se cerró a finales de julio por 600 millones de euros, valorando el 100% de la compañía, incluida la deuda, en 1.300 millones de euros. En 2025, el antiguo Multiply Group generó una facturación de 7.003,9 millones de dirhams de Emiratos Árabes, aproximadamente 1.600 millones de euros. Tendam contribuyó con unos 632 millones de euros a esta cifra entre agosto y diciembre, además de añadir unos 67 millones de euros al beneficio del grupo. La fusión entre los grupos Multiply, 2PointZero y Ghita dio lugar al actual grupo 2PointZero, enfocado en los sectores de energía, consumo e inteligencia artificial, y cuya mayoría del capital pertenece al grupo IHC, vinculado a la familia real de Abu Dabi. Esta nueva etapa marca un hito importante para Tendam, respaldada por la inversión y el enfoque estratégico de 2PointZero, y se espera que impulse el crecimiento y la expansión de la compañía en los próximos años





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